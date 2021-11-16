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造福在地偏鄉患者 佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝

秋冬是心血管疾病好發期，附近有許多偏鄉社區、高齡者的佳里奇美醫院今天公告引進「雙能量電腦斷層掃描儀」，強調要以「高科技影像診斷，與醫學中心同步全方位、先進實用掃描重大疾病，造福在地鄉親。

放射診斷科表示，「雙能量動態800切螺旋電腦斷層掃描儀」適合急診檢查，各類體型及無法配合擺位病人，每秒鐘23公分高掃描速度，可減少病人因影像移動造成假影，快速偵測肺栓塞、冠狀動脈心臟病、主動脈剝離及創傷等狀況。

在心臟科方面可用於了解冠狀動脈鈣化指數、狹窄狀況及心臟輸出功能，心臟冠狀動脈的檢查掃描時間不到10秒即可完成，且輻射劑量可低於5毫西弗(mSv)；在腦神經科方面，則可提供腦部檢查、早期腦中風偵測檢查、頸動脈檢查及頭顱外創檢查；此外也被運用在早期肺癌篩檢，可說是全方位、先進又實用的電腦斷層掃描利器，定能造福更多民眾。

這項新儀器是非侵入性檢查利器，每轉一圈可細切384張電腦斷層圖像，提供高對比及細緻影像品質(解析度0.33ｍｍ)，是醫師篩檢心臟血管、肺腫瘤及大腸腫瘤等疾病的好幫手。

另配備動態800切造影技術，可進行48公分大範圍灌注掃描及同時間、同相位雙能量掃描技術，搭載美國FDA認證專用分析軟體，大幅開拓臨床檢查視野角度。不僅可快速呈現具診斷價值影像，還能提供足夠對比度的雙能影像，完整豐富的診斷資訊，並減少檢查輻射劑量。

院長周偉倪表示，氣溫已明顯轉涼，日夜溫差大，心血管疾病患者日增、易引發猝死，提醒民眾注意添加衣物，入夜後更須注意保暖。

造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝
造福在地偏鄉患者，佳里奇美引進新式動態螺旋電腦斷層。記者周宗禎／翻攝

心血管疾病 腫瘤 輻射

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