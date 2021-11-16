國4豐原端西行入口11月26日通車 東行出口預計明年6月完工
國道4號豐原端自108年6月17日封閉以來，歷經將近2年半的施工，高公局今天表示，豐勢交流道工程西入銜接國道4號匝道，將提前於11月26日上午10時先行開放通車，提供民眾從豐原、石岡、東勢、和平地區可以快速進入國道。
高公局表示，國道4號豐原端，為東勢等山城地區進出國道系統主要的路徑，因應國道4號豐原潭子段新建工程施工需要而封閉，東西行國4，均改由后豐交流道上下。另國4東行方向出口並予配合拓寬后豐交流道出口匝道、跨台13線省道(三豐路)後增設東行線鋼便橋下橋匝道，以降低施工過程對民眾造成的不便。
不過至西行方向，則受現地條件限制，無法再增相關上國道4號的便橋便道，僅能從國豐路一路行至台13線省道處上后豐交流道國道4號，上班尖峰時間確實出現壅塞情形。
為了及早改善西行方向交通，高公局表示，西入銜接國道4號匝道已於昨天完成勘驗，後續預計可於10日內完成相關應處理事項，爰擇訂11月26日上午10時先行開放通車。
高速公路局表示，國道4號豐原潭子段新建工程目前仍持續施工中，為完成大台中環狀高快速道路系統最後一哩路的目標，豐勢交流道東出匝道預計明年6月底完成開放，整體豐原潭子段工程的建設則以明年底達通車目標努力。
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