成人打了新冠疫苗就百毒不侵？ 醫師提高風險疾病指南

本土疫情爆發後，疫苗成為討論焦點，亞東醫院家庭醫學科醫師古君揚表示，許多成年人會認為自身抵抗力好，就沒再接種其他疾病的疫苗，但其實人在每一時期都有不同感染風險，建議成年人、高風險族群及有出國需求的民眾都應該適當接種相關疫苗，以提升自身保護力，同時也保護家人安全。

新冠疫苗逐漸在國內普及，不過其它疾病的疫苗卻常常受到忽略，尤其是成年人都認為自己保護力充足，即便無意間感染也不會太嚴重，仍可在身體康健的狀況下良好復原。

古君揚提醒，人從出生到年老都會面臨不同的感染風險，沒有哪一類年齡族群可以置身事外，為預防傳染病之傳播及併發症，疫苗接種不可或缺，建議成年人仍應該在合適的時間點施打相關疫苗，補足身體免疫力。

亞東醫院指出，許多易遭忽視卻建議成年人要接種的疫苗，如水痘疫苗（Varicella）、帶狀皰疹疫苗（Herpes zoster vaccine）、B型肝炎疫苗（Hepatitis B vaccine）、麻疹-腮腺炎-德國麻疹混合疫苗（Measle-Mumps-Rubella, MMR）、破傷風-減量白喉混合疫苗的混合疫苗（Tetanus-diphtheria, Td）、人類乳突病毒疫苗（HPV）以及流感疫苗（Influenza vaccine）等。

亞東醫院還建議，高風險族群可接種A型肝炎疫苗，以避免急性肝臟發炎，接種共2劑，2劑間隔6到12個月，保護力可達20年以上；接種肺炎鏈球菌疫苗 （Pneumococcal Vaccine）則可避免肺炎、嚴重菌血症及腦膜炎等，尤其65歲以上老年人更該接種。另外，民眾若有出國旅遊需求，也可接種黃熱病疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗及日本腦炎疫苗等，尤其是預計前往高風險國家時更該注意。