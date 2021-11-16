快訊

1997年接機上校感動落淚 軍購20年苦等背後是美中台糾葛

52.6萬戶新屋過半非自住 巢運：蔡英文執政有錢人更多房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好消息！立委陳玉珍努力促成 華信高金航線1月27日首航

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍日前邀請華信航空高層在立法院召開座談，確定華信高金航線1月27日首航。圖／立委陳玉珍辦公室提供
金門立委陳玉珍日前邀請華信航空高層在立法院召開座談，確定華信高金航線1月27日首航。圖／立委陳玉珍辦公室提供

疫情趨緩，近期金門旅遊人潮及商旅洽公者也也逐漸增多，對於航空運能需求越來越大。金門立委陳玉珍今天表示，日前邀請華信航空高層在立法院召開座談，確定華信高金航線1月27日首航，陳玉珍表示，高金的首航啟動在即，今後對於南部的鄕親返鄕將更加方便。

自5月疫情爆發以來，全國進入了嚴格的限制、控管，民眾也因自我健康安全的考量，大量減少了外出的活動，自去年2月小三通封閉，加上國內飛機運能限縮，嚴重衝擊金門經濟。

陳玉珍關心金門民眾的方便及整體觀光產業發展，日前特別邀請華信航空高層在立法院召開座談，研商華信航空對於即將到來的運輸高峰期—冬至、元旦、春節及報復性旅遊人潮等節點的因應作為。

會中總結了3部分，包括高雄至金門首航事宜，據了解民航局已核發航線證書；票價審議訂於11月18日由產、官、學者共同審議，並呈報交通部核准後，公告30天後即開始售票，期能加入春運第一波訂位時程；初期暫訂每日兩架次，視市場情況機動增加班次或放大機型(180座A320)。

針對台中至金門航線；華信航空也表示，該航線主要採ATR派遣，因受淡季期間旅運需求較弱時間點，安排ATR進廠執行年度維修 ，致使每日航班由4架次減為2架次營運，已規劃自1月17日起恢復常態每日4架次派遣營運。

至於最熱門的台北金門往返航線，因應疫情漸緩旅運增加之需求，11月逢周四、六、日增加早班機上午7點05分營運，擴大服務鄉親。華航也將於11月11日至12月31日期間投入B738噴射機型機型(158人座、8席商務艙)，每日提供2架次營運。因受限於疫情期間旅客需填具健康申明書及到站地停時間清消作業等因素，尚無法密集增加班次派遣。

陳玉珍表示，航空是金門赴台的唯一交通管道，也是觀光旅遊發展的關鍵，樂見華信航空看到鄕親及旅客的需求，在疫情趨缓旺季來臨之際，規劃部署台北、台中、高雄航務的因應對策，提供給鄉親及旅客更加貼心、完善的搭乘服務。

華信航空確定將於1月27日啟動華信高金航線，初期暫訂每日兩架次，視市場情況機動增加班次或放大機型。記者蔡家蓁／攝影
華信航空確定將於1月27日啟動華信高金航線，初期暫訂每日兩架次，視市場情況機動增加班次或放大機型。記者蔡家蓁／攝影

金門 華信 疫情

延伸閱讀

綠稱陳時中遭爆料「阿共陰謀」 陳玉珍：把人民當白痴

疫期陳時中室內飲酒、抽菸 朱立倫：若是國民黨早下台

德氣候評比鬧爭議 陳玉珍批：謝志偉只會舉國旗吐血

陳玉珍瘦身有成 出席活動被追問：戀愛了?

相關新聞

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

台鐵本月4日時，爆出台鐵列車長要求清潔員協助測試播音設備，卻遭清潔員敷衍以對，強調這不是清潔員的工作，但列車長認為清潔員...

周四變天有雨 下周一「地球踢被子」氣溫驟降10度以上

今天各地天氣穩定，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，氣溫也明顯回溫，台北氣溫27度，中南部則是28至30度，算是相當溫暖...

好消息！立委陳玉珍努力促成 華信高金航線1月27日首航

疫情趨緩，近期金門旅遊人潮及商旅洽公者也也逐漸增多，對於航空運能需求越來越大。金門立委陳玉珍今天表示，日前邀請華信航空高...

施景中揭台大神級停車內幕 「周叔叔」暱稱背後滿腹心酸

台大醫院婦產科醫師施景中日前PO出一張院內的停車照片引發熱議，多數網友驚訝台大醫師開的不是名車，也為醫師間為了體諒對方工作忙碌的「貼壁停車」神技動容；施景中昨(15)日再爆台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師周獻堂，這樣停車原來是有原因。

成人打了新冠疫苗就百毒不侵？ 醫師提高風險疾病指南

本土疫情爆發後，疫苗成為討論焦點，亞東醫院家庭醫學科醫師古君揚表示，許多成年人會認為自身抵抗力好，就沒再接種其他疾病的疫...

開箱森林裡的秘境 華泰瑞苑「森林套房」只有5間　

隱於墾丁國家森林公園、曾經為蔣公行館，並且是亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的華泰瑞苑，再添新亮點。這座森林裡的度假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。