好消息！立委陳玉珍努力促成 華信高金航線1月27日首航

疫情趨緩，近期金門旅遊人潮及商旅洽公者也也逐漸增多，對於航空運能需求越來越大。金門立委陳玉珍今天表示，日前邀請華信航空高層在立法院召開座談，確定華信高金航線1月27日首航，陳玉珍表示，高金的首航啟動在即，今後對於南部的鄕親返鄕將更加方便。

自5月疫情爆發以來，全國進入了嚴格的限制、控管，民眾也因自我健康安全的考量，大量減少了外出的活動，自去年2月小三通封閉，加上國內飛機運能限縮，嚴重衝擊金門經濟。

陳玉珍關心金門民眾的方便及整體觀光產業發展，日前特別邀請華信航空高層在立法院召開座談，研商華信航空對於即將到來的運輸高峰期—冬至、元旦、春節及報復性旅遊人潮等節點的因應作為。

會中總結了3部分，包括高雄至金門首航事宜，據了解民航局已核發航線證書；票價審議訂於11月18日由產、官、學者共同審議，並呈報交通部核准後，公告30天後即開始售票，期能加入春運第一波訂位時程；初期暫訂每日兩架次，視市場情況機動增加班次或放大機型(180座A320)。

針對台中至金門航線；華信航空也表示，該航線主要採ATR派遣，因受淡季期間旅運需求較弱時間點，安排ATR進廠執行年度維修 ，致使每日航班由4架次減為2架次營運，已規劃自1月17日起恢復常態每日4架次派遣營運。

至於最熱門的台北金門往返航線，因應疫情漸緩旅運增加之需求，11月逢周四、六、日增加早班機上午7點05分營運，擴大服務鄉親。華航也將於11月11日至12月31日期間投入B738噴射機型機型(158人座、8席商務艙)，每日提供2架次營運。因受限於疫情期間旅客需填具健康申明書及到站地停時間清消作業等因素，尚無法密集增加班次派遣。