開箱森林裡的秘境 華泰瑞苑「森林套房」只有5間　

隱於墾丁國家森林公園、曾經為蔣公行館，並且是亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的華泰瑞苑，再添新亮點。這座森林裡的度假秘境，全新打造、僅有5間的「森林套房」，每棟獨門獨院，空間寬敞、迎來滿眼綠意，不少人開箱有感「真希望這就是我的家」。森林套房將於年末正式亮相，預約得快。

隱身森林，坐擁大尖山及大灣海景，華泰瑞苑房間僅60間，本來就一房難求，今年底再推5間更難搶的森林套房，展現更私密、獨享的華泰瑞苑新體驗。套房皆以大自然為背景，老樹、花海迎賓，位居園區高點的石砌小道旁，推開鐵門進入庭院，或是踩進綠草地，或有老樹靜立，再入門，簡潔優雅的客廳、臥室，直達寬敞衛浴區，每一區皆以木色溫潤相隔，落地大窗迎進花草陽光，大浴缸則面向森林，與自然共浴。

5間套房坪數自12～38坪，4種房型、皆為雙人入住，同時可享專屬管家、免費體驗館內手作課程，或館外限定活動遊程等禮遇，還有專為住客設計的自選香氛、睡前甜蜜的粥品宵夜。「森林區」緊鄰SPA館、健身房，以及全新打造的育樂室。但與餐廳、泳池保有一小段距離，獨享寧靜。

華泰瑞苑曾經是蔣公的度假行館，2012年由華泰大飯店集團自屏東林管處接手經營，園區處處體現「與自然共處」的理念，像是為保留老樹、設計繞道，兼納生態的水池，不時在樹叢竄跳、偶會潛進步道覓食的猴群，甚至有機會見到誤闖草皮區的梅花鹿。最美處，是迎向泳池、綠野與大尖山的餐廳，晨起坐在戶外區用餐，美景美食盡享，讓人不捨離去。

華泰瑞苑也曾拿下全台唯一的德國紅點設計獎，同時是台灣唯一Design HotelsTM設計度假酒店。餐飲食材皆嚴選當地時鮮，強調縮短食物里程的低碳概念，結合「不時不食」的有機觀念，像是園區常見的茄冬樹根燉雞湯、燉台灣牛肋條搭配原鄉樹豆破布子等。

華泰瑞苑GLORIA MANOR

屏東縣恆春鎮公園路101號

電話：08-886-3666