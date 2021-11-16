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周四變天有雨 下周一「地球踢被子」氣溫驟降10度以上

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局提醒，下周一隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，恐怕會接近大陸冷氣團的強度，各地氣溫恐一下子降十度以上，台北低溫下探14度，北部、東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。 聯合報系資料照
氣象局提醒，下周一隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，恐怕會接近大陸冷氣團的強度，各地氣溫恐一下子降十度以上，台北低溫下探14度，北部、東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。 聯合報系資料照

今天各地天氣穩定，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，氣溫也明顯回溫，台北氣溫27度，中南部則是28至30度，算是相當溫暖的一天。不過氣象局提醒，下周一隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，恐怕會接近大陸冷氣團的強度，各地氣溫恐一下子降十度以上，台北低溫下探14度，北部、東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。

氣象專家賈新興也在臉書上提醒，今日白天氣溫回升，22日至25日，受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫下降，23日至24日轉乾冷，「小心地球踢被子」。另也會持續觀察11月下旬第一波大陸冷氣團影響的機會，以及東亞冬季風偏強及持續的時間。

氣象局表示，今天各地天氣穩定，不過明天由於華南中層雲系移到台灣上空，雲量會比今天再增加一些，包括台灣中部以北、東北部的雲量都會增多，不會像今天這麼晴朗，北部、東半部、馬祖以及中南部山區等地，會有局部短暫陣雨，但雨勢不會太大。

至於真正雨水較多的時間點則是落在本周四。氣象局表示，受到東北季風影響，再加上華南雲雨東移，下雨區域較大，包括中部以北、東半部、南部山區等地都有局部短暫雨，雨勢也會比較明顯，北部、東半部天氣也會明顯轉涼，低溫約20度左右，高溫也僅有21度。

至於周五，氣象局表示，受到東北季風影響，北部、東北部天氣依舊明顯較涼，不過降雨區域較小，僅有北部、東北部以及東部山區局部短暫雨，南部則是多雲到晴天氣。

氣象局也提到，周末隨著東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣也會比較好一點；不過天氣回暖後，後面也又有一大波冷空氣，在下周一鋒面通過，再加上東北季風增強，屆時恐接近大陸冷氣團等級，台北低溫下探14度。

今天各地天氣穩定，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，氣溫也明顯回溫。圖／氣象局提供
今天各地天氣穩定，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，氣溫也明顯回溫。圖／氣象局提供

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