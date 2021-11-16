老年生活擺脫憂鬱失智！「三力、三空、三好」顧身心

根據統計，憂鬱和失智是影響老年身心健康的兩大威脅，全球有7%及5%老年人口，深受憂鬱症及失智症所苦，罹患憂鬱症的長者自殺率更高，失智症則讓長者喪失活動能力，增加對照顧者的依賴。董氏基金會呼籲，透過「三力」、「三空」、「三好」照顧自己身心。

總統府資政、董氏基金會董事長張博雅表示，根據內政部報告國人平均年齡，從民國99年平均年齡79.2歲，民國109年增加到81.2歲，因科學進步、醫學發展，注重個人生活、環境改善等，平均壽命不斷延長，但年齡增長不代表每個人都活得快樂，國健署統計，65歲以上有八成長者有1種以上慢性病，近期北榮、國衛院及陽明交大合作研究，發現65歲以上長者，有九成以上有1種慢性病。

張博雅表示，根據董氏基金會2016年調查，71至80歲老年人，有明顯憂鬱情緒需專業協助佔12.4%，包括活越久對生活健康沒信心、環境不佳等，越顯憂鬱，董氏基金會便開始推動老年憂鬱防治宣導，提升民眾對「老年憂鬱非老化」的認知，及早發現及早尋求協助，也推動老化體驗課程，讓小學生學習如何陪伴長輩及進行溝通。

前衛生署副長賴進祥表示，內政部統計，全台65歲以上老年人口約390萬多人，世界衛生組織（WHO）公布2015年資料，老人人口罹患憂鬱症比例約7%，台灣則有27多萬名長者，罹患程度不一的老人憂鬱症，4年前寶佳基金會結合董氏基金會推動老人憂鬱防治，4年內出版9本專書，教導老人快樂過每一天。

台北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任蔡佳芬表示，台灣65歲以上長者，每10人就有一人患有憂鬱症，失智症則是每12至13人就有一人，憂鬱和失智患者常見的共同症狀，包含注意力不集中、健忘、情緒不佳，一般可從「日常」「情緒」「認知」三面向來觀察。

蔡佳芬指出，「日常」包括吃不下飯、睡不著覺／洗澡、穿衣功能改變；「情緒」包括情緒低落、常常想哭／多疑、焦躁跟以往不同；「認知」包括時常有負面想法、強烈罪惡感／找錯錢、搭錯車（前者為憂鬱，後者為失智）。

年長者罹患憂鬱或失智症，除了影響自身的生活品質和內在幸福感、加速身體其他疾病的惡化，也會對身邊的照顧者帶來巨大的身心壓力。蔡佳芬提醒，照顧是漫長的過程，不要把責任都攬在自己身上，要勇於對外求助，儘管只有一小時，也要讓自己有喘息的空間，避免成為下一個罹病者。

蔡佳芬說，可透過身動、腦動、互動「三動」，來預防老年憂鬱與失智。「身動」活動身體維持體能與肌耐力，「腦動」轉動大腦維持腦力並轉換情緒，「互動」與人維持連結互動避免孤獨，不但讓自己預防老年憂鬱與失智，同時有助改善患者的憂鬱症狀，延緩失智程度。

董氏基金會與寶佳公益慈善基金會，合作老年心理健康促進宣導計畫，邀請國民阿嬤譚艾珍、飛躍羚羊紀政、時尚老人林經甫、整形教母林靜芸、小李飛刀衛子雲、不老頑童王小棣、退休老總江育誠、生活實踐家丁菱娟、以及品味私塾創辦人王文靜，拍攝全新系列短片「樂齡夢Ｘ享實踐」及「獨享的快樂」音樂短片，並發表《給照顧憂鬱和失智長者的你》書籍。

影片中紀政、衛子雲分享「三好」箴言，包括有錢真好、有閒真好、有健康才是寶，以「三空」自處之道，包括腦子空：不要想太多、肚子空；不要吃太多、屋子裡空：要常常出去走動，鼓勵大家每日健走一萬步、早晚練習有氧氣功來照顧自己的身心。江育誠、丁菱娟則分享，建議中高齡者及早培養自己的興趣，找到適合自己的興趣並持之以恆。林經甫、林靜芸建議年長者，建立「三力」腦力、體力、社會力，培養「施比受更有福」「珍惜當下」「自得其樂」能力，讓老年生活更自得。