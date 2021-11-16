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69歲農婦暈吐無解、止痛藥不離身…竟是頸部椎間盤退化

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣69歲何量誦（左起）平日務農，幾十年來止痛藥不離身，時常頸背部痠痛，經大林慈濟醫院副院長簡瑞騰手術後，成功擺脫多年病痛。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣69歲何量誦（左起）平日務農，幾十年來止痛藥不離身，時常頸背部痠痛，經大林慈濟醫院副院長簡瑞騰手術後，成功擺脫多年病痛。圖／大林慈濟醫院提供

69歲婦人何量誦平日務農，幾十年來止痛藥不離身，時常頸背部痠痛、暈眩、嘔吐，四處求醫卻找不到病因，直到一次因嚴重暈吐到大林慈濟醫院掛急診，才發現是頸部椎間盤退化，經大林慈濟醫院副院長簡瑞騰手術後，成功擺脫多年病痛。

何量誦說，有時在揹農藥桶下田時，頸背部非常痠痛，開始以為只是過度疲勞，持續吃藥或做復健治療，但病情一直未改善，直到一次眩暈發作，站不穩、狂吐，經過核磁共振檢查，才證實是頸椎椎間盤退化引起的「頸性眩暈」。

簡瑞騰表示，病人主訴每次工作時，只要重複抬頭與低頭幾次，就會引發眩暈發作數分鐘，後頸痛延伸兩邊膏肓且心悸、胸悶、喘不過氣，但看過神經內科、心臟科、胸腔科，檢查腦部、心臟、胸腔都沒有問題。

由復健科轉診骨科後，核磁共振發現頸椎5/6、6/7節椎間盤退化，簡瑞騰先施以「星狀神經節阻斷術」，暫時緩解症狀外，同時也可藉此確認診斷為「頸性眩暈」，為求根治、不再反覆發作，隨即進行手術，切除椎間盤、減壓，並植入支架做融合術。

何量誦術後，不再眩暈、頭痛、胸悶。重拾健康的何量誦，開心地繼續種田、揹藥桶，更將瓠瓜捐給醫院做義賣，全數所得捐助疫苗。

簡瑞騰說，頸部交感神經聯繫人體多個重要臟器，也調節腦部循環、心血管、五官（眼耳鼻口舌）、呼吸道、胃腸道、皮膚腺體、泌尿系統等，一旦頸椎椎間盤因退化、外傷、或反覆抬頭、低頭的過度動作而「激惹」到周圍的交感神經幹，就可能造成交感神經功能紊亂，引發全身上下不舒服，包括頭痛、眩暈、耳鳴、鼻塞、喉嚨異物感（乾咳）、視力模糊、心悸、胸悶、腸胃不適、小便困難等症狀。

簡瑞騰表示，類似何女士症狀的病人其實非常多，可惜多數醫師認為頸椎退化只會造成手麻腳麻、四肢無力、走路不穩等「典型」的運動、感覺神經症狀，而沒有頸椎退化也會造成影響全身的「非典型」交感神經症狀的觀念，即使核磁共振或X光影像上已發現明顯的頸椎退化或錯位，也無法和病人的「非典型症狀」關聯在一起，因而延誤診治。

何量誦由復健科轉診骨科後，核磁共振發現頸椎5/6、6/7節椎間盤退化。圖／大林慈濟醫院提供
何量誦由復健科轉診骨科後，核磁共振發現頸椎5/6、6/7節椎間盤退化。圖／大林慈濟醫院提供
何量誦由復健科轉診骨科後，核磁共振發現頸椎5/6、6/7節椎間盤退化。圖／大林慈濟醫院提供
何量誦由復健科轉診骨科後，核磁共振發現頸椎5/6、6/7節椎間盤退化。圖／大林慈濟醫院提供

復健 頭痛 手術

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