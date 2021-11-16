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台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬
台鐵本月4日時，爆出台鐵列車長要求清潔員協助測試播音設備，卻遭清潔員敷衍以對，強調這不是清潔員的工作，但列車長認為清潔員需配合車長指揮，雙方意見不合，起了口角衝突，最終列車長要求清潔員下車，導致通霄站晚10分開車。對此，台鐵表示，雙方責任歸屬，將待由雙方提出報告後審議。
台鐵表示，11月4日510次莒光號由新左營開往七堵，當車行至大甲至苑裡間，車長巡視列車而請清潔人員協助操作播音設備，因到站播音操作不正確，遭車長質問因而雙方發生爭執。
台鐵說，列車停靠通霄站後，車長要求車站協處，經車站先行請清潔人員下車後列車續行，通霄站晚10分開車；清潔公司另行指派人員於中壢站上車執行清潔工作。
台鐵強調，車長與清潔人員的責任，將待由雙方提出報告後審議。
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