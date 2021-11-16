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結膜炎藥物「宜可利眼用乳劑」析出結晶 回收11萬劑

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「宜可利1毫克/1毫升眼用乳劑」出現主成分結晶析出的問題，回收兩批共11萬支。圖／食藥署提供
「宜可利1毫克/1毫升眼用乳劑」出現主成分結晶析出的問題，回收兩批共11萬支。圖／食藥署提供

治療乾性眼角結膜炎的藥物「宜可利眼用乳劑」因出現主成分結晶析出的問題，回收兩批共11萬支。衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，發生原因還在調查中，已要求廠商於12月8日前完成回收並繳交調查報告。

台灣參天製藥股份有限公司進口的「宜可利1毫克/1毫升眼用乳劑」主成分為Ciclosporin，主要用於治療嚴重乾性眼角結膜炎併角結膜上皮病變患者的發炎反應，目前使用在局部抗發炎藥物或使用淚點塞病患未見療效者，以及治療4歲以上兒童至18歲青少年嚴重春季型角膜結膜炎。

洪國登表示，該廠商主動通報有主成分結晶析出的問題，由於眼用乳劑不該有結晶固體存在，用在眼睛會造成刺激感和不舒服感，且結晶析出不可能用於眼睛，藥效也會變差，因此予以回收；共回收兩批（批號：8K38N、8L29H），約11萬支。

洪國登說，該藥品為處方藥，一年健保用量約七萬支左右，但因同類型藥物很多，市占率不到一成。

這款藥物原產地於法國，11萬支都已出廠銷售，食藥署已要求廠商應於12月8日前完成回收作業，並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。另民眾可檢視藥品包裝，發現有用到這款藥物對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署 患者 健保

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