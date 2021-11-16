養午餐化身「異國風蔬食美味」！新南國小奪校廚大賽金獎

灃食公益飲食文化教育基金會所主辦的第2屆「灃食SUPER校廚大賽」，已於11月14日在台北市開南中學舉行總決賽與頒獎典禮。本屆校廚大賽以「蔬食料理」為競賽主題，其中來自台南的「新南國小」，以結合日式和義式的精湛手法，成功從10組競賽者中脫穎而出，一舉奪下金獎和灃食美味獎2大獎項。新南國小營養師楊翬玲獲獎後表示，午餐不只是吃，也是視覺上的饗宴，所以重視色彩搭配，並把很多台南在地食材入菜，希望讓蔬食也是一種享受。

來自台南的新南國小，今年成功奪下校廚大賽金獎。右一為灃食教育基金會董事長姚仁祿。 圖／灃食基金會 提供

新南國小打造出紅藜糙米飯、和風酪梨燒豆腐等蔬食料理食譜。 圖／記者王聰賢 攝影

原訂於今年6月舉辦的灃食SUPER校廚大賽，因疫情因素延至11月舉行，共有來自全台各地的10組校廚隊伍進入決賽競藝，共同挑戰營養5餐指定菜與創意蔬食食譜套餐。每組設計需包括主食、主菜、副食、青菜與湯品，並且有2道菜色需融入異國特色，盼能讓孩子們品嚐跨國風味，並從中學習不同的飲食文化。

由校廚何翠琬、營養師楊翬玲組成的新南國小代表隊，悉心安排了紅藜糙米飯、和風酪梨燒豆腐、焗五彩時蔬、枸杞地瓜葉，還有義式蔬菜湯等菜色，獲得評審團的高度認可，成功拿下金獎，獲得10萬元獎金與價值5萬元的均質機、高倍速果汁機等廚房設備。何翠琬表示，此次菜單經過約1個月的調整，其中酪梨的熟度不易掌控，地瓜葉在燙煮時也容易變黑，都是比賽中的困難點，幸好最後克服難關得獎，實在是太感動！

校廚何翠琬（左）、營養師楊翬玲組成的新南國小代表隊，獲得金獎及灃食美味獎雙肯定。 圖／記者王聰賢 攝影

除了新南國小拿下金獎與灃食美味獎之外，來自嘉義的「垂楊國小」獲得銀獎；基隆的「八斗國小」與新北的「溪州國小」則並列銅獎。同時大會並分別頒發特別獎、人氣獎、創意美學獎等不同獎項，為參賽學校所付出的努力給予正面肯定。另外灃食為了感謝校廚的辛苦付出，也舉辦感謝校廚兒童繪畫比賽。自近1,500作品中拿下前三名的小得主們，也於活動當日至現場受獎並接受表揚。

感謝校廚繪畫比賽的前三名得獎者，各獲得獎狀及獎金。 圖／記者王聰賢 攝影

投入營養5餐計畫，蹲點校園多年的灃食教育基金會發現，校園午餐中，青菜往往不受孩子青睞，因此去年出版《蔬食食譜》，盼能為校園午餐帶來新的蔬食可能性。同時也持續透過校廚大賽，讓民眾了解，孩子的味覺養成在小學時期就已然定型，顯現校園午餐的重要性，並且透過賽事，讓更多人認識這些在背後默默付出、為孩童烹煮菜餚的校廚團隊。

第二屆灃食SUPER校廚大賽，全台10組決賽隊伍校廚團隊。 圖／灃食基金會 提供

對於舉辦校廚大賽的目的，灃食教育基金會董事長姚仁祿表示，常常大家很重視食譜，但並不重視做出來的功夫，就像是只重視貝多芬的樂譜，但不重視演奏家。而如同貝多芬的音樂需要有人演奏出來，校廚就是能夠在學校的廚房裡，讓小朋友能夠聽到樂譜要跟大家說的話。另外今年因應國際潮流，選擇以「蔬食料理」作為主題，姚仁祿也表示，其實蔬食對地球很重要，藉由多吃蔬菜、多吃植物類的飲食，才能減少碳排放，傳遞永續理念。

灃食教育基金會董事長姚仁祿。 圖／記者王聰賢 攝影

本次第二屆灃食SUPER校廚大賽除了獲得獎金與獎品外，灃食也將在12月規劃進階培訓課程，讓決賽隊伍共同交流、精進工作技能，期盼未來在營養午餐的領域發揮影響力，展現校廚的重要性。