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施景中揭台大神級停車內幕 「周叔叔」暱稱背後滿腹心酸

聯合新聞網 / 綜合報導
施景中醫師昨日在工作逾13小時，晚間9點要回家時，依然看見台大神級停車手周獻堂醫師的車也還沒走。擷自施景中醫師臉書
施景中醫師昨日在工作逾13小時，晚間9點要回家時，依然看見台大神級停車手周獻堂醫師的車也還沒走。擷自施景中醫師臉書

台大醫院婦產科醫師施景中日前PO出一張院內的停車照片引發熱議，多數網友驚訝台大醫師開的不是名車，也為醫師間為了體諒對方工作忙碌的「貼壁停車」神技動容；施景中昨(15)日再揭台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師周獻堂，這樣停車原來是有原因。

停車場內隔壁血液科的「周叔叔」醫師在受訪時稱，每回將車子近幾貼牆的停放，是為了要方便隔壁的施景中醫師「衝進衝出」。施景中發文透露，昨日一整天就接生了6名嬰兒，一日工時逾13小時，早上8點即到院開始工作，在晚間9點要離院前還未吃晚餐，但「要返家時隔壁周叔叔也還沒走，反正我不會是最辛苦的，所以就沒什麼好抱怨的」。而且他發現，周醫師依然將車子「一樣非常謙卑地緊貼著牆壁停靠」。

該則PO文引來了逾一萬人按讚或按下其他表情符號，在百餘則留言內，有自稱是台大小兒科醫護人員透露，之所以周獻堂醫師會被暱稱為「周叔叔」，是因為周醫師經常太久沒回家看小孩，將時間都留在醫院內為病患盡心盡力，結果他的年幼孩子脫口叫他「叔叔」而來。

台大 施景中 停車場

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