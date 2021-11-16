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2021最後機會！19日記得看月偏食 南瀛天文台線上直播

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2021最後機會！19日記得看月偏食、南瀛天文台線上直播。記者周宗禎／翻攝
2021最後機會！19日記得看月偏食、南瀛天文台線上直播。記者周宗禎／翻攝

不想錯過少見的月偏食，又煩惱不知該在哪裡、什麼時間點觀看嗎？南瀛天文館今天公告，19日晚上5點半到7點，將在YouTube頻道線上直播，「這是今年最後1次看月食機會，大家不用出門也能在家安心欣賞這難得一見的天文奇觀！」

南瀛天文館表示，線上直播將有專業解說員與觀看直播的觀眾朋友互動，幫助大家了解月食成因及趣味天文科普知識，「歡迎對天文有興趣的朋友們鎖定最即時的FB粉絲專頁，獲得直播的第一手消息喔」。

這次月偏食在台灣看得到的部分是「月出帶食」，因發生時間為當日14時，月球還未東升，下午發生的「半影食始」、「初虧」甚至連5點3分的「食甚」也無法一窺面貌。

天文館解說員表示，大家無須灰心，5點12分月球東升，我們可以觀測紅色月球開始脫離地球本影區、東側逐漸轉回灰白色的過程，6點48分復圓，月球完全脫離地球本影區，偏食結束；時8點03分「半影食終」結束、全程1小時26分，用肉眼即可看到。更多詳情可上南瀛天文館網站查詢：https://taea.tn.edu.tw/

2021最後機會！19日記得看月偏食、南瀛天文台線上直播。記者周宗禎／翻攝
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2021最後機會！19日記得看月偏食、南瀛天文台線上直播。記者周宗禎／翻攝
2021最後機會！19日記得看月偏食、南瀛天文台線上直播。記者周宗禎／翻攝
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南瀛天文館 直播

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