2021最後機會！19日記得看月偏食 南瀛天文台線上直播

不想錯過少見的月偏食，又煩惱不知該在哪裡、什麼時間點觀看嗎？南瀛天文館今天公告，19日晚上5點半到7點，將在YouTube頻道線上直播，「這是今年最後1次看月食機會，大家不用出門也能在家安心欣賞這難得一見的天文奇觀！」

南瀛天文館表示，線上直播將有專業解說員與觀看直播的觀眾朋友互動，幫助大家了解月食成因及趣味天文科普知識，「歡迎對天文有興趣的朋友們鎖定最即時的FB粉絲專頁，獲得直播的第一手消息喔」。

這次月偏食在台灣看得到的部分是「月出帶食」，因發生時間為當日14時，月球還未東升，下午發生的「半影食始」、「初虧」甚至連5點3分的「食甚」也無法一窺面貌。