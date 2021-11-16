好市多停機車也要收費了！門檻曝光會員怨「變相低消」：不公平

好市多陸續於各家分店實施汽車停車收費制度後，機車族接下來恐怕也得多掏錢了。好市多高雄大順店近日貼出一張公告，將從110年12月20日起，實施「消費折抵機車停車費新制」。其中滿500元最高便可以折抵3小時，但有會員質疑是否變相成了低消制度？

有消費者在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在好市多高雄大順店停車場內看到布條，公告「本賣場機車停車場將於110年12月20日起，實施購物消費折抵機車停車費新制」。其中機車停車計時每小時50元，會員當日消費滿500元最高可折抵3小時。若超過3小時則依每30分鐘25元收費。

不少網友支持這項收費新制，表示「非常好！非常支持！」、「合理」、「一堆隔壁跑過來停的」、「從來沒有低於500能順利走出來過」。有消費者認為可能是有很多人要去義享天地，卻免費停好市多，導致真的要消費的民眾很難停車，有人坦承「我就是其中一個」。

不過有部分機車族指出，有時只是買個鮮奶、沙拉或衛生紙，根本沒辦法達到500元「低消」，怒轟「只買沙拉難道就不是客人嗎？年費也沒繳比較少啊」。也有留言指出，希望收費新制可以增加半小時或一小時內免費的規定「比較合理些」。然而這些心聲卻有其他顧客回應，若付不起或覺得500元不合理的，「真的把會員退一退去家樂福買會比較順心」。

其實早在今年10月，就有消費者發文提醒好市多高雄大順店已開始機車車牌辨識，許多人便推測可能即將實施機車停車收費。當時還看不出免費停車門檻，就有網友擔憂，機車跟汽車承載能力差太多，體積也差很多，若一樣要求低消500元實在不公平。