快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多停機車也要收費了！門檻曝光會員怨「變相低消」：不公平

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多陸續於各家分店實施汽車停車收費制度後，機車族接下來恐怕也得多掏錢了。好市多高雄大順店近日貼出一張公告，將從110年12月20日起，實施「消費折抵機車停車費新制」。其中滿500元最高便可以折抵3小時，但有會員質疑是否變相成了低消制度？

有消費者在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在好市多高雄大順店停車場內看到布條，公告「本賣場機車停車場將於110年12月20日起，實施購物消費折抵機車停車費新制」。其中機車停車計時每小時50元，會員當日消費滿500元最高可折抵3小時。若超過3小時則依每30分鐘25元收費。

不少網友支持這項收費新制，表示「非常好！非常支持！」、「合理」、「一堆隔壁跑過來停的」、「從來沒有低於500能順利走出來過」。有消費者認為可能是有很多人要去義享天地，卻免費停好市多，導致真的要消費的民眾很難停車，有人坦承「我就是其中一個」。

不過有部分機車族指出，有時只是買個鮮奶、沙拉或衛生紙，根本沒辦法達到500元「低消」，怒轟「只買沙拉難道就不是客人嗎？年費也沒繳比較少啊」。也有留言指出，希望收費新制可以增加半小時或一小時內免費的規定「比較合理些」。然而這些心聲卻有其他顧客回應，若付不起或覺得500元不合理的，「真的把會員退一退去家樂福買會比較順心」。

其實早在今年10月，就有消費者發文提醒好市多高雄大順店已開始機車車牌辨識，許多人便推測可能即將實施機車停車收費。當時還看不出免費停車門檻，就有網友擔憂，機車跟汽車承載能力差太多，體積也差很多，若一樣要求低消500元實在不公平。

圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 停車場 機車族

延伸閱讀

有事就找他！好市多小熊背心分藍紅2色 解密員工大不同

好市多「禦寒神物」比暖暖包更厲害 網分享：一開馬上就睡熟

好市多肉桂捲太罪惡 他把糖霜刮起來再生一款「完美甜點」

父逛好市多突消失！他回頭一見背影落淚 網齊聲勸敗：這事不能等

相關新聞

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

台鐵本月4日時，爆出台鐵列車長要求清潔員協助測試播音設備，卻遭清潔員敷衍以對，強調這不是清潔員的工作，但列車長認為清潔員...

結膜炎藥物「宜可利眼用乳劑」析出結晶 回收11萬劑

治療乾性眼角結膜炎的藥物「宜可利眼用乳劑」因出現主成分結晶析出的問題，回收兩批共11萬支。衛福部食藥署藥品組科長洪國登表...

施景中揭台大神級停車內幕 「周叔叔」暱稱背後滿腹心酸

台大醫院婦產科醫師施景中日前PO出一張院內的停車照片引發熱議，多數網友驚訝台大醫師開的不是名車，也為醫師間為了體諒對方工作忙碌的「貼壁停車」神技動容；施景中昨(15)日再爆台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師周獻堂，這樣停車原來是有原因。

好市多停機車也要收費了！門檻曝光會員怨「變相低消」：不公平

好市多陸續於各家分店實施汽車停車收費制度後，機車族接下來恐怕也得多掏錢了。好市多高雄大順店近日貼出一張公告，將從110年12月20日起，實施「消費折抵機車停車費新制」。其中滿500元最高便可以折抵3小時，但有會員質疑是否變相成了低消制度？

2021最後機會！19日記得看月偏食 南瀛天文台線上直播

不想錯過少見的月偏食，又煩惱不知該在哪裡、什麼時間點觀看嗎？南瀛天文館今天公告，19日晚上5點半到7點，將在YouTub...

壺腹癌罕見、致命又難及早發現 醫師：這項檢查有機會

前駐泰代表李應元因壺腹癌過世，不少人對「壺腹」這項器官滿頭問號「人體有這個地方嗎」，台南市立安南醫院副院長、也是胃腸肝膽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。