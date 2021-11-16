快訊

民眾怨防疫旅館漲價 王國材：超出原價20%就停止補助

拜習會登場 習近平：推動美中關係朝積極方向發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車床貫穿女工手掌骨頭外露 醫師以皮補皮重建功能

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
1名38歲女性工作時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，形成一個乒乓球般大的洞口，醫師以皮補皮為她補回，恢復正常使用。圖／亞洲大學附屬醫院提供
1名38歲女性工作時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，形成一個乒乓球般大的洞口，醫師以皮補皮為她補回，恢復正常使用。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名38歲女性工作時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，導致肌腱和骨頭外露，更形成一個乒乓球般大的洞口，雖然指骨幸運未受損，但周邊軟組織卻缺陷嚴重。醫療團隊最後「以皮補皮」，取左側腹股溝處皮瓣「補洞」重建，術後不僅順利恢復手部功能，更協助她順利回到正常生活。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者到院時雖然骨頭沒有受損，但軟組織缺陷嚴重，手部破了一個大洞；由於右手是患者的慣用手，萬一功能缺損，恐怕會影響終生就業能力，加上傷口無法使用一般的植皮手術重建傷口，為了能恢復手部功能，決定採用「超顯微皮瓣重建手術」處理，目的就是要讓患者能順利重返工作崗位。

他說，軟組織缺陷常發生於重大創傷、感染、燒傷，或腫瘤切除後，因手部外傷會導致外觀變形、功能受限，不僅對個人社交生活、自信心、工　作能力，甚至對家庭以及社會，都會造成重大影響，因此手部外傷重建的目的在於協助患者恢復運動和知覺功能，不致因傷而影響生活品質。

為此，醫療團隊選擇以患者左側腹股溝的「游離旋髂淺穿通枝」皮瓣，作為「以皮補皮」的工具，這是過去手外科經常使用的腹股溝皮瓣的進化版，這塊皮瓣的優點是可以從身體上比較不明顯的腹股溝取出，傷口10公分左右。因為可以取得很薄的皮瓣，所以十分適合用於手部顯微重建手術。

手術過程中，醫師利用手術顯微鏡將皮瓣的動脈接合在手指的動脈，再將靜脈與手背的靜脈做吻合，手術時間約3小時，患者也於受傷後一周內出院。

鄭旭棠說，游離旋髂淺穿通枝皮瓣缺點在於膚色跟手部不一樣，以及血管太短且管徑太小，根據文獻顯示，平均的動脈大小約0.7公釐，因此，臨床上小於0.8公釐的顯微手術，都被定義為超顯微手術，適合用於手部外傷重建。除了外觀之外，功能幾乎不會受影響，能保留住原有的靈活度。

他提醒，因手外傷病情相當複雜，整形外科醫師對於每隻受傷的手都有一套專屬的治療計畫，選擇最適合的治療方式，只要病人可配合規律門診追蹤換藥，就能確保術後順利恢復，順利回到正常生活。

手術 患者 醫師

延伸閱讀

老婦打莫德納後「急性腦栓塞」申請藥害救濟 疾管署審議中

動脈無明顯阻塞卻仍胸痛 醫：當心非阻塞性冠心病

台南7旬女工圍巾絞入機台命危 奪命製繩機已被勒令停工

天冷圍巾成殺手…台南加工廠女工絲巾纏入機械 窒息命危

相關新聞

好市多停機車也要收費了！門檻曝光會員怨「變相低消」：不公平

好市多陸續於各家分店實施汽車停車收費制度後，機車族接下來恐怕也得多掏錢了。好市多高雄大順店近日貼出一張公告，將從110年12月20日起，實施「消費折抵機車停車費新制」。其中滿500元最高便可以折抵3小時，但有會員質疑是否變相成了低消制度？

壺腹癌罕見、致命又難及早發現 醫師：這項檢查有機會

前駐泰代表李應元因壺腹癌過世，不少人對「壺腹」這項器官滿頭問號「人體有這個地方嗎」，台南市立安南醫院副院長、也是胃腸肝膽...

今明2天略回溫 下周一鋒面到、強度直逼冷氣團

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今凌晨2時雷達回波合成圖顯示，台灣東部海面有降水...

車床貫穿女工手掌骨頭外露 醫師以皮補皮重建功能

1名38歲女性工作時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，導致肌腱和骨頭外露，更形成一個乒乓球般大的洞口，雖然指骨幸運未受...

【白骨懸案／中】國中生冤死12年 託夢給線索「名字有水的小隊長才能破」

台中清水警分局2009年偵破沙鹿黃姓舞蹈老師被殺害埋屍的陳年冷案，偵查隊長田中湶拆字、擲筊的辦案手段讓基層津津樂道。其實，那段時間還有件國中生成白骨的懸案，竟是田被託夢要找名字有「水」的偵查小隊長辦案才能突破，後來果然破了沉寂12年的命案，讓員警嘖嘖稱奇。...

【圖輯】影／曾被遺忘的台版亞馬遜河 台南四草綠色隧道

四草的綠色隧道百年前曾經是運送鹽、糖等民生物資的人工渠道，可通往今日七股、安平一帶。由於人工開鑿的水道較淺，只能通行竹筏，因而行駛竹筏的運河被稱為「竹筏港」。隨著竹筏港的沒落，水道也被遺忘了。少了人為的干預，水道兩側的紅樹林恣意的生長，樹幹、茂盛枝葉在水道上交織成綠色的天然隧道。紅樹林如傘遮天逐漸形成了綠蔭成林的「綠色隧道」，也成了招潮蟹、沙蟹、彈塗魚等水生物種的生長棲地，大白鷺、夜鷹、喜鵲等鳥類也在這裡棲息、繁衍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。