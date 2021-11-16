今明2天略回溫 下周一鋒面到、強度直逼冷氣團

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今凌晨2時雷達回波合成圖顯示，台灣東部海面有降水回波，東北部受到部分微弱回波影響，有局部降雨。

吳德榮說，今晨平地最低氣溫出現在苗栗西湖鄉15.0度，新竹峨眉鄉15.1度。截至4：35其他各地區的平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)18.1度，中部(雲林崙背鄉)16.2度，南部(高雄田寮區)17.6度，東部(花蓮壽豐鄉)17.3度及台北市(南港區)19.3度。

吳德榮表示，根據地最新(15日20時)歐洲模式模擬顯示，今、明(16、17日)兩天，氣溫逐日略升。今下午起華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量逐漸增多、明日北部山區有零星飄雨的機率；中南部則為晴時多雲，東半部有局部零星降雨。

氣溫部分，今日北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼；各地區氣溫：北部18至27度，中部17至30度；南部18至31度，東部17至28度。明晚華南雲雨移入，北部、東半部轉有局部雨。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周四、五(18、19日)東北季風南下，冷空氣很弱，北台稍轉涼，其他地區氣溫變化很小；週四北、東有雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率，周五北部漸好轉、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨。周六、下周日(20、21日)，東北季風減弱，白天氣溫回升，西晴東偶雨。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下周一至周四(22至24日)鋒面通過、強冷空氣南下，天氣明顯轉冷，模擬強度已很近似「大陸冷氣團」，不排除成為入秋後第2波「大陸冷氣團」的機率，應注意！不過，模式模擬仍會持續調整其強度，需繼續觀察。