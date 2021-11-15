歌劇配美食 台中歌劇院推入門款歌劇「塞維亞理髮師」

耶誕節怎麼過？不妨來台中歌劇院看一場詼諧輕鬆的羅西尼經典喜歌劇「塞維亞理髮師」，歌劇院內VVG餐廳還為此設計了主題聖誕限定套餐「羅西尼牛排」，以美食向歌劇大師羅西尼致敬。

羅西尼是義大利最受歡迎的歌劇大師之一，「塞維亞理髮師」則是羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇。故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的原著劇本，描述年輕的阿瑪維瓦伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人巴托羅醫生覬覦她繼承的財產，打算娶羅西娜為妻並將所有財富據為己有。阿瑪維瓦伯爵找上理髮師費加洛出點子以贏得美人心，一場追愛故事就此展開。

「塞維亞理髮師」一紅兩百年，至今仍是世界歌劇院經常演出的劇目之一，而丹麥新銳導演馬丁‧林博(（Martin Lyngbo）)以全新手法讓這部經典歌劇「翻」出新意。他融合歌劇和默劇，以一景到底的輕快節奏、搭配角們默劇誇張肢體動作，延伸豐富的支線故事。歌曲字幕則成為布景之一，打造有如「看電影般」的整體觀賞經驗。林博表示，希望創作「入門款的歌劇」，「讓不曾觀賞過歌劇的人，也能產生共鳴。」

台中國家歌劇院將在12月底演出的「塞維亞理髮師」，是「NTT遇見巨人系列」壓軸。此次的版本是由丹麥皇家劇院授權重製，服裝、佈景、道具從丹麥直送台灣，原汁原味呈現導演馬丁‧林博的黑白默片風格，以逗趣的肢體節奏感搭配優美旋律，完美結合風格迥異的默劇和歌劇。

台中歌劇院邀請香港管絃樂團駐團指揮廖國敏，國家交響樂團（NSO）與丁一憲、翁若珮、李世釗、吳翰衛、羅俊穎、賴珏妤及蔡政呈等7位台、韓、新加坡聲樂家，於耶誕佳節聯手演出。

飾唱女主角羅西娜的聲樂家翁若珮表示，劇中許多詼諧有趣的橋段，讓她練唱時都忍不住岔氣笑場。南韓聲樂家丁一憲則透露，他已取得工作證，將擔任台灣藝術大學音樂系專任教師。他表示自己非常喜愛台灣，希望能取得台灣的永久居留證。此次他飾唱劇中的靈魂角色—機智的費加洛。

羅西尼不僅是歌劇大師，也是美食家；他晚年定居巴黎，動手融合義大利家鄉菜和法國菜。相傳某天深夜羅西尼肚突然感到飢餓，決定自己動手下廚，他以紅酒、波特酒、黑松露熬煮成醬汁，並在鮮嫩的菲力牛下方墊一塊肥美的鵝肝，完成知名度不輸給其歌劇的「羅西尼牛排」。曾有人說，如果「塞維亞理髮師」是羅西尼的代表傑作，那「羅西尼牛排」（Tournedos Rossini）則是他送給人類最偉大的貢獻。此次歌劇院附設餐廳VVG因此決定重新詮釋羅西尼牛排，讓羅西尼迷可以一次體驗羅西尼的兩大體驗。

台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，此次「 一景到底」的安排，對製作團隊是非常有趣的挑戰。歌劇院在排練室搭兩層樓，讓演員熟悉走位和進出場的時間，包括女主角逃家、騎單車飛奔、屋中居家布置，都會非常生動地出現在觀眾面前。她邀樂迷「夏天來看音樂劇、耶誕假期看歌劇、歲末參加跨年音樂會」，這也是劇院嘗試將表演藝術以「沒有門檻」的方式融入大家生活節奏的理念。