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煮火鍋SOP「怎樣最好吃？」 老饕曝這方法：湯頭甜爆
每當冬天來臨、氣溫下降之際，都會讓人特別想吃火鍋。對此，就有一名網友好奇問「大家吃火鍋的程序是如何？」引起不少饕客紛紛透露自己的煮火鍋順序。
原PO在PTT上以「大家吃火鍋的程序是如何」為題貼文表示，在寒冷的冬天最適合吃火鍋了，也藉此貼文分享自己每次煮火鍋都會先裝飲料及冰淇淋，再下蔬菜入鍋後喝一碗湯，接著第二次下蔬菜，喝完湯後才會下肉，直到吃飽為止，然而他也好奇道「大家吃火鍋的程序是什麼呢？」
此文一出，便有許多網友紛紛留言分享，「需要久煮的東西先下，金針菇、芋頭、南瓜，留1/3空間放快熟的比如魚餃或豆腐之類的，這樣能快點吃到」、「裝白飯配湯汁變湯泡飯，這樣吃兩輪之後開始嗑火鍋料，吃完火鍋料有剩湯再考慮煮一包科學麵，最後再吃冰淇淋，中間口渴隨時去裝飲料來喝」。
而綜合多數網友意見，大家的第一步驟還是都會先放蔬菜後才會下肉片，紛紛表示、「芋頭、南瓜、西紅柿先下，湯頭才甜」、「把蔬菜全部煮完全部撈起來，留一碗湯喝然後開始爆吃邊煮肉、高麗菜一定要先下，喝湯，再來下火鍋料、肉」、「蔬菜熬湯，肉片涮鍋」、「先菜再肉，湯才不會油」、「先下菜能喝到新鮮湯頭，肉下去湯頭就不行」。
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