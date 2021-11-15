快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煮火鍋SOP「怎樣最好吃？」 老饕曝這方法：湯頭甜爆

聯合新聞網 / 綜合報導
每當冬天來臨、氣溫下降之際，都會讓人特別想吃火鍋。 圖／ingimage
每當冬天來臨、氣溫下降之際，都會讓人特別想吃火鍋。 圖／ingimage

每當冬天來臨、氣溫下降之際，都會讓人特別想吃火鍋。對此，就有一名網友好奇問「大家吃火鍋的程序是如何？」引起不少饕客紛紛透露自己的煮火鍋順序。

原PO在PTT上以「大家吃火鍋的程序是如何」為題貼文表示，在寒冷的冬天最適合吃火鍋了，也藉此貼文分享自己每次煮火鍋都會先裝飲料及冰淇淋，再下蔬菜入鍋後喝一碗湯，接著第二次下蔬菜，喝完湯後才會下肉，直到吃飽為止，然而他也好奇道「大家吃火鍋的程序是什麼呢？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言分享，「需要久煮的東西先下，金針菇、芋頭、南瓜，留1/3空間放快熟的比如魚餃或豆腐之類的，這樣能快點吃到」、「裝白飯配湯汁變湯泡飯，這樣吃兩輪之後開始嗑火鍋料，吃完火鍋料有剩湯再考慮煮一包科學麵，最後再吃冰淇淋，中間口渴隨時去裝飲料來喝」。

而綜合多數網友意見，大家的第一步驟還是都會先放蔬菜後才會下肉片，紛紛表示、「芋頭、南瓜、西紅柿先下，湯頭才甜」、「把蔬菜全部煮完全部撈起來，留一碗湯喝然後開始爆吃邊煮肉、高麗菜一定要先下，喝湯，再來下火鍋料、肉」、「蔬菜熬湯，肉片涮鍋」、「先菜再肉，湯才不會油」、「先下菜能喝到新鮮湯頭，肉下去湯頭就不行」。

火鍋 PTT

延伸閱讀

店員看出貨廠商是詐騙慣犯！好心要客人別領貨竟被回嗆

用中華料理比喻「12星座」性格 愛時尚的他是魚翅、魔羯座像這道功夫菜

他考會計師「求合格」蓋出這座塔 反被吐槽：你是建築師吧

Disney+揪團4人省錢術 網友爆用這招倒賺930元

相關新聞

未來一週2波東北季風直逼冷氣團 山區有機會降雪

氣象局今天表示，未來一週有2波東北季風影響，18日、19日為第一波，北台灣低溫約攝氏17度；22日第二波籠罩，中部以北下...

高雄國賓飯店將保留餐飲 重新定位打造「五星級服務豪宅」

高雄國賓飯店發表聲明指出，已有40年歷史，恰巧近年來政府積極推動的危老改建計劃，為活化公司資產，高雄國賓攜手國內首屈一指...

煮火鍋SOP「怎樣最好吃？」 老饕曝這方法：湯頭甜爆

每當冬天來臨、氣溫下降之際，都會讓人特別想吃火鍋。對此，就有一名網友好奇問「大家吃火鍋的程序是如何？」引起不少饕客紛紛透露自己的煮火鍋順序。

南澳神祕沙灘三不管 一張告示牌 擋不住遊客捨命追景

宜蘭「神祕沙灘」近幾年成為相當熱門的景點，沙灘一側是蔚藍大海，一側是峭壁斷崖，由於鬆軟沙灘經常有大浪沖刷，沒有髒亂惡臭，...

飛日本迎曙光「免隔離」！雄獅 X 星宇推元旦包機

想要怎麼迎接2022年？迎接第一道曙光是許多人的跨年夢想，雄獅旅遊獨家攜手星宇航空推出「跨年曙光包機」，飛往日本宮古島迎...

雲林古坑因混豆風波重創 台灣咖啡原鄉如何再起成金馬指定貴賓禮？

雲林縣古坑鄉是台灣咖啡原鄉，曾經盛極一時，多年前卻因混豆風波重創，農會對咖啡產業的輔導因此停滯多年，直到2018年，古坑鄉農會決定那裡跌倒那裡站起來，透過集團式產區管理，成立品牌CPAG（Coffee Production Area – Gukeng），力推咖啡溯源履歷標章，今年一躍而上成為金馬獎的貴賓禮，並在誠品、寶雅等多個通路上架，又與黑沃咖啡聯名，一洗過去混豆陰霾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。