每年500名早產兒需要居家訪視 五家醫院試辦直到兩歲

成為新手爸媽已經夠令人緊張，如果還要一次照顧兩個早產兒寶寶，喝奶喝到一半會停止呼吸、整張臉發黑，新手爸媽又會多害怕？小勗與小語就是這樣一對雙胞胎兄妹，在孕期第26周出生時，兩人體重只有大約1000公克，出院時吞嚥呼吸動作還不完善，爸媽必須學會利用氧氣機、血氧機，還要面對小兄妹忽然沒呼吸、血氧過低的緊急狀況。

值得慶幸的是，他們剛好參加了國健署今年八月開始試辦的「低(含極低)出生體重兒居家照護網絡」 計畫，醫院提供24小時專線，隨時有醫護支持指導，還有專人電話追蹤、護理師居家訪視，直到兩歲。現在小勗與小語已健康長大到體重七公斤，爸媽都輕鬆多了。早產兒基金會預估，這樣的孩子每年大約有400到500人，居家照護網絡，也很需要喘息服務的幫忙。

新生兒科醫學會秘書長、北榮新生兒科主任鄭玫枝表示，沒有人願意早產，一定是有某些不得已的情況讓胎兒無法繼續待在子宮，還好現在醫學進步，新生兒科醫師投入大量時間心力細心照顧，小於1000公克的早產兒存活率已經五成提高到八成，早產兒的整體存活率更高達97％至98%之高。

馬偕兒童醫院資深新生兒科醫師、早產兒基金會董事許瓊心表示，1500公克大約有三分之一是需要特殊照護的，例如餵食困難、需要氧氣或呼吸器。過去這些孩子出院後會由居家護理所協助照顧，但是居家護理所也不熟悉早產兒的照護，這樣的孩子每年大約有400到500人。

許瓊心說，照顧一個25到26周出生的孩子，可能醫藥費就要兩百多萬，回去之後家長心情的負擔、24小時全年無休的照顧這麼小的寶寶，相當辛苦煎熬。醫院專業支持網絡能延伸到家庭，對於家長和孩子的生命陪伴和照護，有很重要的意義，過去是早產兒基金會先推動，很高興現在國家也認為應該介入。建議未來可思考比照國外建立喘息服務機制，例如每八小時有人去幫忙早產兒家庭，讓照顧者可以休息。

國健署婦幼健康組科長胡怡君表示，今年8月24日開始收案的「低(極低)出生體重兒居家照護試辦計畫」，針對體重介於1500至2500公克低出生體重兒，以及體重低於1500公克的極低出生體重兒，特別是伴有合併症或攜帶管路及儀器者，自出院追蹤至矯正年齡2歲，提供居家照護、訪視及專線諮詢等衛教指導服務。

目前已有台北馬偕、林口長庚、彰基、成大、高醫這五家醫院參與試辦，開辦後至今收案86人，期待明年度能夠推廣至全國符合服務條件之醫療院所。