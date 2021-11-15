銀髮健身風氣漸興 衛福部計畫4年新設200多處據點

嘉義縣中埔鄉裕民社區今年3月設全縣首座「銀髮健身俱樂部」，社區發展協會觀察疫情後，運動人口漸增規劃拓展使用者，活化在地運動風氣；衛生福利部今視察，強調將通盤考量相關規劃，也希望地方協助讓政策永續推動。

裕民社區發展協會理事長翁聖勳表示，社區健身房每周開放周一至周五，從平均每天11.1人次，5月8日疫情過後增加到每天16.8人次，通盤討論後決定比照國民運動中心，採使用者付費，每次使用收費50元，營利將用於人員培訓及器材維護上。

若社區長者有使用健身器材需求，翁聖勳表示，目前正與鄉公所研議給予折扣；目前裕民社區銀髮健身房與中正大學運動科學研究室合作，共18套健身器材，中正大學運動競技學系師生則設計多組課程，現場指導。

衛福部長期照顧司長祝健芳和國民健康署長吳昭軍今由縣長翁章梁及中埔鄉長李碧菁陪同，率隊至和睦社區考察成果。吳昭軍試用健身房中的坐式背肌訓練器，並詢問現場長輩使用狀況。

吳昭軍說，銀髮族健身俱樂部聘請專業人員陪同訓練，長輩反應良好，4年內將在全國廣設200多處銀髮族健身俱樂部，但僅靠政府補助無法長久經營，支持地方採使用者付費的方式，65歲以下要使用健身器材的人，得酌收費用，避免淪為蚊子館。

但翁聖勳表示，銀髮健身房每年扣除器材費用開銷約40萬元，國健署明年起補助3年共補助100萬，收支不均；明年將串聯中埔鄉其他社區，推出旗艦計畫，採巷弄長照C據點模式，預計每年將有近80萬經費，藉此平衡損益。