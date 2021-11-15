防疫旅館搶翻天！觀光局明年一月啟動「合意短租」方案

因應春節即將到來，海外華人返台過年，防疫旅館量能不足搶翻天，交通部觀光局表示，預計明年1月1日至1月31日啟動合意短租方案，規劃每房每晚用3000元費用包下，估計有超過1400房，還舒緩防疫旅館不足的困境。

觀光局今針對防疫旅館相關議題，跟各縣市政府開會，觀光局副局長周廷彰表示，會中提醒地方政府須即時更新防疫旅館訂房平台，同時提出合意短租方案，希望縣市政府協助媒合業者，增加防疫旅館的數量，同時不能任意漲價。

觀光局的防疫旅宿查詢平台，每天即時更新各地方政府防疫旅宿可訂房情形，從原本揭露12月25日到明年1月31日的訂房狀況，也提前兩周，改公布12月14日到明年1月31日的訂房狀況。

日前有防疫旅館業者反應，清潔消毒等作業流程各縣市不一，要求一到三天不等的靜置消毒，才能繼續服務下一批客人，可能導致防疫旅館無法接到2輪檢疫旅客，觀光局表示，會再與各旅館公會溝通，原則上，防疫指引是要求房間靜置3小時即可，銜接上應該沒有太大問題；會中各縣市政府也提出各自的疑問，未來觀光局會做成QA，提供各縣市政府以及旅館業者參考。