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吃完薑母鴨「整條血管剝離」倒地亡 醫嘆：冬天別做這件事

聯合新聞網 / 綜合報導
一名患有高血壓、膽固醇問題的60歲男子，與友人相約吃薑母鴨，沒想到卻在剛走出店門外時竟突然倒下，送醫被診斷為主動脈剝離。 圖／ingimage
一名患有高血壓、膽固醇問題的60歲男子，與友人相約吃薑母鴨，沒想到卻在剛走出店門外時竟突然倒下，送醫被診斷為主動脈剝離。 圖／ingimage

許多人會喜歡在冷冷的寒冬吃上一鍋薑母鴨，但日前卻有一名患有高血壓膽固醇問題的60歲男子，與友人相約吃薑母鴨，沒想到卻在剛走出店門外時竟突然倒下，送醫被診斷為主動脈剝離，經10小時的搶救後仍回天乏術。

在《醫師好辣》節目中，心臟外科醫師袁明琦說明，該男子送急診後，才知道當下血壓竟飆到220mmHg，電腦斷層一照為致命率極高的主動脈剝離，離開心臟的血管整條撕裂，讓他手術10多個小時後，仍救不回性命。

他解釋道，每當天氣一冷血管就會收縮，但若喝了熱湯或酒類又放鬆的話，「血往下沉，你到腦部的血液本來就不夠」，而若吃完當下就馬上跑到較冷的戶外環境，體內的血管就會一下子縮起來，便會讓患者立刻倒地。

針對「主動脈剝離」的病症，急診科醫師田知學在《健康多1點》頻道中解釋，由於主動脈壁由好幾層結締組織結合而成，如果因為種種因素，層與層之間分開，讓血管裡面的血液流到新成立的腔室，導致主動脈剝離。然而，當發生主動脈剝離的症狀後，患者會有劇烈的胸痛，像是有人從背後砍了一刀，表現出來都像是受到極刑一樣疼痛。

主動脈剝離 薑母鴨 膽固醇 高血壓

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