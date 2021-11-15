全台百大步道「林內龍過脈」整修中 山友點問題盼改善
雲林縣林內鄉龍過脈步道是許多民眾健行首選，隨著疫情解封，現在平假日都可見人潮，林務局本月初開始整修步道，縣議員邱世文近日則接獲山友反映，步道階梯有高低差、易卡砂塵恐造成溼滑等問題，對此林務局回應，修繕工程並未調整步道間距，將會進一步了解山友問題，檢討改善。
邱世文說，龍過脈步道名聞遐爾，海拔約90至265公尺，坡度平緩，步行時程約1.5小時，吸引全台不少喜愛運動散步的山友慕名而至。
邱世文指出，日前屢有山友反映修繕工程失當，反而會帶來健行安危，包括有人陳情原有的木棧道兩側橫木條，現在使用石頭取代，認為沒有橫木條的支撐反更易滑動，萬一未踩穩恐有失足危險。
另，木棧道間無碎石鋪設，卻有砂塵堆積，濕度高或下雨天可能容易濕滑，也有危險疑慮，此外，階梯疑有高低落差，間距不均「走起來忽高忽低」，希望整修期間能一併改善，降低危險。
林務局人員針對山友反映問題回應指出，步道景觀涼亭附近路段，原施作「框式枕木階梯」，由於其側邊木條老舊，且因易積水，造成階梯腐朽，經專業設計後，改以現場石塊鋪設取代，橫木基礎則埋入土中，基礎以塊石疊砌，增加安全及耐久性。
另，該工程未涉及步幅改善，由於目前尚在施作中，預計下月初完工，對於山友提出的問題，將會盤點並檢討改善，也提醒山友路經整修路段，請小心通過、注意安全。
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