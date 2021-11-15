82年以來食分最大月偏食 周五日落登場肉眼可觀賞
11月19日傍晚夜色將由東方升起的「紅月亮」拉開序幕，天文館表示，當日17時03分月升時亦即食甚之時，至18時47分復圓，其間共歷時1小時44分，民眾可至東方幾乎無遮蔽的地點以肉眼觀賞；另外，館方於當日17時30分至19時將開放望遠鏡讓民眾觀賞這次月食（遇雨取消），也將透過網路即時直播解說。
天文館表示，本次月偏食台灣可見「月出帶食」，當日17時03分月升時亦即食甚之時，兩分鐘後17時05分日落，整個月球也浮出地平線上，隨著暮色漸深，月亮也逐漸離開地球本影而恢復光明，至18時47分復圓，其間共歷時1小時44分。若仔細觀察，可發現此時滿月亮度比平常稍暗，因為月球還在模糊的地球半影中，要等到20時06分半影食終後才會完全恢復正常滿月的亮度。
天文館表示，這是繼5月26日後，今年發生的第二次月食。雖然同樣為「月出帶食」，但前次為月全食，本次為月偏食，且這次月偏食的本影食分高達0.979，即月球視直徑97.9％進入地球本影，已非常接近全食的程度，不僅是自1939年以來台灣可見食分最大的月偏食，同時也是自1440年2月之後至2669年2月前，全球所見持續時間最長的月偏食。
天文館表示，月食並非罕見天象，全球每年至少發生兩次，最多五次。以21世紀來說，共有228次月食，包括月全食85次(37%)、月偏食57次(25%)、半影月食86次(38%)；台灣可見其中的161次，包括月全食63次(39%)、月偏食38次(24%)以及半影月食60次(37%)，可以全程觀賞全食階段最精彩「紅月亮」奇景的有41次，但也有13次完全看不到全食，甚至只能看到半影食的階段。
天文館建議，民眾可至要到東方幾乎無遮蔽的地點，才有機會看到較完整過程，月食現象可僅用肉眼觀賞，若配合雙筒及小型望遠鏡或攝影，可觀察到更多月食細節變化。此外，台灣下次可見月食將是出現在2022年11月8日的「月全食掩天王星」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言