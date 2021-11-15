果蔬汁稽查揪2違規 旺旺水蜜桃汁標示不實挨罰

食藥署今天公布包裝果蔬汁專案結果，知名食品廠牌「旺旺」旗下的水蜜桃綜合果汁因標示不實遭罰12萬元，上島食品公司的夏威夷果汁也因標示不實、資料上傳等缺失挨罰12萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今年5月到8月針對全台42家包裝果蔬汁製造業者進行專案稽查，稽查項目包括食品業者登錄資訊、食品來源合法性、食品添加物使用及管理情形、產品標示是否符合規定等，今天公布稽查結果。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒今天接受記者電話聯訪時表示，這次稽查共發現2家業者違規，其中宜蘭縣的宜蘭食品工業股份有限公司廣興廠生產的旺旺「水蜜桃綜合果汁」因使用的桃子品種與標示不符，已要求全面回收改正，並開罰新台幣12萬元。

呂昀儒指出，另一間違規業者為新北市上島食品股份有限公司，該業者不僅未落實食品追溯追蹤，其生產的「夏威夷果汁」也沒有完整標示果汁成分，相關資料也未正確上傳且複查時仍沒有改善，遭地方衛生局依法開罰12萬元。

呂昀儒表示，相關違規業者均依法開罰並要求改正，所幸違規樣態大多是標示或資料上傳的缺失，並未危及食品安全。