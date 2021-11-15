確診新冠肺炎4周仍有症狀 北市6醫院設特別門診

我國新冠疫情逐漸趨緩，但新冠肺炎確診者在急性期康復後，約仍有10％在罹病後3個月有相關症狀，北市衛生局協調北市6家醫院，開設「新冠肺炎急性後徵候群特別門診」，提供新冠肺炎整合照護服務，協助個案盡快從急性後期恢復身心健康。

衛生局指出，個案A女感染新冠肺炎後，怕傳染給職場同事而自行離職，康復後卻面臨求職四處碰壁，內心壓力也與日俱增，在相關人員轉介下至新冠特別門診就診，由醫師及心理師評估身心問題，同時社工師進行關懷及協助，門診團隊定時追蹤關懷，A女才逐漸改善身心問題，走出染疫後低潮。

根據衛福部「新冠肺炎染疫康復者指引」，新冠肺炎確診者在急性期康復後，約有10％在罹病後3個月仍持續有相關症狀，包含疲勞、呼吸困難、失眠、嗅覺異常、焦慮、久咳、味覺異常及憂鬱等，對日常生活或身體活動功能造成影響，稱為「COVID-19急性感染後徵候群」。

衛生局表示，新冠肺炎個案在染疫4周內為急性期，大多數個案在經過4周後會逐漸好轉，但部分個案在康復後可能會因新冠病毒引發的病理生理學變化，急性感染引起的免疫系統失調及重症相關後遺症，造成呼吸、心血管、神經、精神、腎臟、皮膚等系統出現症狀。

北市協調北市聯醫中興、仁愛、和平、忠孝、陽明等5院區、台大醫院、台北榮總、三總、馬偕醫院、萬芳醫院等6家醫院開設新冠肺炎急性後徵候群特別門診，整合感染、胸腔、精神、復健等科別，提供身、心、靈、社會的全人照護。