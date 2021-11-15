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防疫旅館超難訂！ 交通部公布預定區間提早到12月14日

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
年關近，國內防疫旅館一房難求，桃園市一月下旬幾乎全滿，市府正積極協調，擴充防疫旅館量能。 圖／桃園市觀光旅遊局提供
年關近，國內防疫旅館一房難求，桃園市一月下旬幾乎全滿，市府正積極協調，擴充防疫旅館量能。 圖／桃園市觀光旅遊局提供

春節逼近，海外國人紛紛返台過年，防疫旅館量能大吃緊。民眾可到交通部推動的防疫旅宿查詢平台查詢房間資訊。國人12月14日後返台施打完兩劑疫苗者，可住防疫旅館7天，加上居家檢疫7天。

交通部長王國材表示，觀光局已於台灣旅宿網設置「防疫旅宿查詢平台」，公布12月25日至明年1月31日地方防疫旅宿可訂房情形資訊，以做為選擇防疫旅館參考。為使民眾更多選擇，做更彈性時間分流，已要求再優化調整，今已提供12月14日至明年1月31日訂房資訊。

目前，防疫旅館已從2.6萬間增加為2.7萬間，預計年底前可增加至3.2萬間，主要因目前防疫旅館住房率為6成，從12月14日起，到明年1月底部分區間仍有空房，加上國旅正熱，新增業者，會到春節時間才會投入，推估要11月下旬到12月間，新加入的防疫旅館才會陸續到位。

但根據防疫旅宿查詢，目前各縣市大多滿房，新北市仍是量能最吃緊的縣市，東部空房較多；花蓮和台東則自12月14日起到明年1月31日止都有21間以上空房；新北市則從12月25日過後至到明年1月底，防疫旅館都客滿；新竹縣則從12月31日一路客滿到明年1月22日，新竹市則從12月29日一路客滿到明年1月16日。

防疫旅館 交通部長

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