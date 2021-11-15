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高齡整合照護模式實證有效 健保署研擬調整給付

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
台北榮總院長許惠恆表示，關渡醫院也將在北投、士林地區建立社區高齡長照模範，希望未來能推展至全台北市甚至更多地方。記者楊雅棠/攝影
台北榮總院長許惠恆表示，關渡醫院也將在北投、士林地區建立社區高齡長照模範，希望未來能推展至全台北市甚至更多地方。記者楊雅棠/攝影

人口高齡化衝擊醫療與長照體系，如何找出最適合台灣本土的高齡照護最佳模式，至關重要。台北市立關渡醫院院長陳亮恭結合醫學中心、社區醫院門診、基層診所與衛生所，進行大規模隨機分配試驗，驗證全人照護的全方位成效。對此，健保署長李伯璋表示，除高齡化外包括新冠肺炎等的整合醫療都是重要議題，將研擬調整給付方式，提高照會費用以獎勵設置整合門診。

陳亮恭表示，我國65歲以上的長者樣貌，六成高血壓、三成糖尿病；近九成有一種慢性病、五成有三種慢性病；一成五失能、百分之五有失智症狀。

但過去這些長者就醫習慣皆是以專科角度思考，高齡民眾每年門診次數接近30次，多重照護需求者耗費醫療的資源甚鉅。陳亮恭表示，針對這些長者不是不把資源投入，而是應該找出「聰明」地照顧方式。

因此陳亮恭團隊結合醫學中心、社區醫院門診、基層診所與衛生所，在台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣展開為期一年的隨機分配試驗。將平均年齡72.3歲合併三種以上慢性病的高齡長者、共398位納入研究，並讓門診醫師接受多重慢性病管理、多重用藥、失能與失智預防等高齡醫學訓練。

經過一年試驗，研究團隊發現接受全人整合照護加上多元生活介入的長者，顯著提升體能與認知功能，更能維持老化期間的生活品質；該研究也登上醫學期刊《刺胳針•健康長壽》(Lancet Healthy Longevity) 。

陳亮恭表示，下一步計畫是希望將研究在社區中落實、推展，因此將推動五年得計畫，以關渡地區五萬人口為目標，結合關渡醫院、基層院所提供整合式醫療服務窗口，布點社區活動中心以及透過虛擬醫院等線上線下同步整合，推動社區化的整合照顧。

台北榮總院長許惠恆表示，這篇研究對台灣的高齡照顧方式指出正確方向，關渡醫院也將在北投、士林地區建立社區高齡長照模範，希望未來能推展至全台北市甚至更多地方，做到「活躍老化、老化活躍」。

李伯璋則表示，民眾常常一個人看很多科別，除高齡長者的醫療照護外，包括腎臟病、糖尿病甚至現在的新冠肺炎康復者，整合醫療都是目前重要的課題。

因此，未來健保署也會研擬調整給付方式，考慮提高照會費用等作為誘因，並從有三種或兩種以上慢性病的民眾下手，推動整合醫療。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭結合醫學中心、社區醫院門診、基層診所與衛生所，進行大規模隨機分配試驗，驗證全人照護的全方位成效。記者楊雅棠/攝影
台北市立關渡醫院院長陳亮恭結合醫學中心、社區醫院門診、基層診所與衛生所，進行大規模隨機分配試驗，驗證全人照護的全方位成效。記者楊雅棠/攝影
健保署長李伯璋表示，將研擬調整給付方式，提高照會費用以獎勵設置整合門診。記者楊雅棠/攝影
健保署長李伯璋表示，將研擬調整給付方式，提高照會費用以獎勵設置整合門診。記者楊雅棠/攝影

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