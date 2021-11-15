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大魯閣湳雅廣場 明年挑戰成全台首座24小時營業商場

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
大魯閣規劃將新竹湳雅廣場打造全台首座24小時營業的商場。記者林海／攝影
大魯閣規劃將新竹湳雅廣場打造全台首座24小時營業的商場。記者林海／攝影

大魯閣近年轉型為商場、運動休閒事業，總經理謝國棟表示，在巨城購物中心獨大下，新竹的零售市場經營相當辛苦，因此引入了多項體驗設施，打造差異化、體驗型商場，更要將新竹湳雅廣場打造全台首座24小時營業的商場。

大魯閣由紡織業起家，而後結束紡織業務，經營重心轉為商場、運動休閒事業，目前共有台中新時代、湳雅廣場2座商場，及打擊練習場、遊戲愛樂園、保齡球館、卡丁車場等運動休閒事業等，去年出脫所有高雄草衙道持股、鈴鹿賽道樂園經營權之後，事業整頓計畫告一段落，也結束虧損達損益兩平。

謝國棟表示，今年在湳雅廣場引進首家乾式溫泉會館「福湯岩盤浴」，累計進店1.5萬人次，並規劃在其他適合的地點持續展店，也將代理桃竹苗首家蔦屋書店，預計明年3月底開幕，目標要挑戰24小時營業，將湳雅廣場創造最具新鮮感的體驗型購物商場。

謝國棟指出，台灣有24小時營業的書店，但還沒有出現過24小時營業的商場，而湳雅廣場周邊的商圈特性，具備成功的條件，在蔦屋書店上軌道後，預計明年第3季可以實現目標，「零售不一定24小時，但書店、打擊場等體驗型的設施等都會是真正的24小時營業。」

大魯閣表示，去年起就挑選數家打擊練習場改為24小時營業，業績就有約2成，營業成本增加有限，因此才有將商場改為24小時營業企圖心。

大魯閣10月合併營收8656萬元，雖仍年減18%，但在五倍券、動滋券的消費刺激、景氣回溫下，月增34.02%，也創今年單月新高，但受疫情影響，今年可能仍出現小幅虧損，但明年走出疫情陰影，有信心轉虧為盈。

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