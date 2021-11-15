擴散差+光化作用影響 高屏空品連3天亮橘燈
環保署表示，東北季風逐漸減弱，高屏位於下風處及受到光化作用影響，午後臭氧濃度容易上升，今起三天空氣品質可能「亮橘燈」，呼籲敏感族群減少戶外活動。
環保署表示，今天東北季風稍減弱，迎風面雲嘉南以北地區擴散條件仍佳，空氣品質多為良好至普通等級；但高屏位於下風處及光化作用影響，午後臭氧易上升。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
16日東北季風稍減弱，北部地區擴散條件仍佳，空氣品質多為良好至普通等級；中部近山區及南部地區擴散條件略轉差，光化作用易致午後臭氧上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
17日東北季風稍減弱，迎風面雲嘉南以北地區擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；高屏位於下風處較易累積污染物，受光化作用影響，午後臭氧易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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