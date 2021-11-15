打疫苗後身體不適逾兩周 醫師:可能非副作用而是這原因

國內全力拚疫苗普及率，呼籲民眾接種疫苗，不過有些民眾在接種前後卻因過度擔心副作用而讓身體出現狀況，台北慈濟醫院身心醫學科醫師陳文建就指出，近來許多民眾因害怕副作用出現憂慮，甚至引發吃不下、睡不著等狀況，呼籲民眾不要過度擔心，但若因此影響生活，可嘗試情緒調整或用放鬆藥物緩解，必要時亦可輔以心理諮商治療。

新冠疫苗接種逐漸在國內普及，施打期間也持續有些不良反應案例，讓許多即將接種或接種過後的民眾相當擔心、越想越多，甚至因這類心裡因素讓身體真的出現狀況。

台北慈濟醫院指出，有位個性開朗的35歲葉小姐，在接種新冠疫苗後出現出現胸悶、心悸等不適症狀，且持續兩週都未緩解，讓她趕緊就醫，並接受一系列心臟與胸腔檢查，結果都沒有明顯問題，但她仍覺得是疫苗導致身體出現狀況，甚至憂心會是嚴重後遺症。

台北慈濟醫院表示，葉小姐後來還因此產生壓力，引發情緒低落、吃不下及睡不著，後來被介紹到院內身心醫學科診治；陳文建診斷，葉小姐的症狀為壓力下的焦慮反應，應該是她過度擔心疫苗副作用所致，進而從容易恐慌進展為憂鬱症狀，心理與生理又互相影響，在經診斷並開立藥物調整心情，經過三周後，葉小姐心情明顯放鬆，身體的不適也得到緩解。

陳文建表示，近來門診增加許多這類「對疫苗副作用感到憂慮的患者」，且他們大多是在接種後對身體的小變化變得敏感，或因不適感遲未緩解而越來越擔心，常見於本身是焦慮體質或性格屬易操煩、緊張者。

陳文建說明，新冠肺炎疫苗為近兩年新型疫苗，副作用會因各廠牌及人體體質而異，民眾會擔心也是正常，但若未適時排解不安，嚴重者可能影響心理健康，甚至出現吃不下、睡不著，那時就要小心同時有身心疾患，可能演變為恐慌症和憂鬱症，當民眾出現像葉小姐般的症狀，就可嘗試情緒調整或用放鬆藥物緩解憂鬱、焦慮或自律神經失調的情形，必要時亦可輔以心理諮商治療。