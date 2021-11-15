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北市公費流感疫苗分二階段 今起開放50至64歲民眾施打
時序入冬，近日氣溫驟降，呼吸道病毒也相對活躍，每年11月至隔年3月是呼吸道疾病好發季節，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，北市衛生局表示，今日起公費流感疫苗分二階段開打，第一階段已有逾42萬65歲以上長者完成接種，第二階段開放50至64歲民眾接種。
衛生局表示，截至11月14日止，第一階段公費流感疫苗已超過42萬人完成接種，北市今年在社區設置534場接種站，已辦理419場，共計6萬2060名65歲以上長者在社區接種站施打，其中5129名長者同食接種肺炎鏈球菌疫苗。
11月15日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，符合接種資格者可洽被ㄕ339家流感疫苗合約醫療院所，或至北市114場社區接種站施打流感疫苗；接種流感疫苗後保護力平均可達30至80％，對因流感而住院的保護力約有41％、對重症保護力可達82％。
衛生局表示，接種疫苗後2周才能產生保護力，接種新冠疫苗與其他疫苗接種「須間隔7天」，接主後可能有發燒反應，一般約48小時可緩解，若持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
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