「讓排碳大戶付起責任」 環團籲蔡總統落實有效碳定價

蔡總統日前透過錄影在COP26台灣日致詞表示，政府正積極推動能源轉型計畫，也正式將2050淨零排放目標納入修法。環團今天到總統府前喊話，台灣仍缺乏有效碳定價，不可能達成淨零碳排，呼籲蔡總統盡快提出具體的碳定價做法，讓排碳大戶負起責任、加速減排行動。

綠色和平、台灣青年永續發展協會TYSDA、台大氣候行動社今天前往總統府，帶著巨大的「淨零之路集願板」，以及COP26期間蒐集超過300張民眾明信片，傳達民眾對淨零的希望與期許，並將「淨零之路集願板」送給總統府代表。總統府代表傾聽環團訴求後收下集願板，表示會保持聯繫。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，從4月22世界地球日蔡總統首度提出2050淨零碳排目標，到現在COP26結束，已經過去將近7個月，政府對2050淨零排放的努力還有待確認，因為缺乏有效碳定價，淨零就不可能發生，政府在制定碳定價政策時，應謹慎考量減碳和經濟的有效性，並盡快提出淨零轉型路徑，只有減碳及負碳技術提升、促使企業排碳行為改變兩層面雙管齊下，才有機會達成2050淨零碳排。

台灣青年永續發展協會的理事長蔡文培表示，有效碳定價對環境保護、產業轉型、青年創新都有相當正面影響，是全世界邁向氣候世代正義的積極行動。2050淨零排放是青年世代非常肯定的政策，但對青年不是口號，是我們需要面對的未來，希望相關單位能積極與青年及民團進行對談，以示臺灣落實氣候世代正義，參與全球氣候行動的決心。

台大氣候行動社團代表張榮廷表示，面對氣候危機沒有人是局外人，世界各國已經著手討論許多治理工作，但台灣落後國際，目前政府要先徵收碳費，卻還沒有具體的施行辦法，若沒有制度規範，根本無法降低碳排放量。呼籲蔡總統盡速落實有效碳定價，透過以價制量降低碳排放，並以每公噸300元作為起徵價格、逐年提升追上國際水準，讓排碳大戶負起責任。