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電動巴士電池芯中國製 立委要求運安會研商解決

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今年3月桃園客運維修站火災，立委發現，電動巴士國家隊電池芯來自中國大陸，要求運安會研商解決策略。圖／立委陳歐珀提供
今年3月桃園客運維修站火災，立委發現，電動巴士國家隊電池芯來自中國大陸，要求運安會研商解決策略。圖／立委陳歐珀提供

今年3月桃園客運維修站火災，立委發現，電動巴士國家隊電池芯來自中國大陸，要求運安會研商解決策略；運安會表示，桃園客運維修站火災後深入了解，電池的確跟中國有關。

立法院交通委員會今天審查國家運輸安全調查委員會單位預算。運安會主委楊宏智表示，會遵循立委的要求。

立委陳歐珀表示，電動巴士國家隊使用中國製的電池芯，相關業者資格審查，僅要求鋰電池組國產化，卻不包含鋰電池芯，恐有安全及讓利中國大陸的疑慮，因此，要求運安會協調研商解決策略。

陳歐珀說 ，今年3月桃園客運維修站火災，發現電動巴士國家隊電池芯是來自中國大陸，雖然交通部及業者都澄清，但根據交通部電動大客車示範計畫的車輛業者資格審查要點，鋰電池國產化要求只限於鋰電池組（pack），並沒有包含鋰電池芯（cell）。

陳歐珀表示，鋰電池芯的安全性是鋰電池系統的根本，國內若要發展電動車產業，但無法掌握鋰電池芯，這是不可能的，離電池芯甚至掌握在中國大陸手上，這是錯誤的推動方向，且鋰電池占一台電動車總成本約40%，有讓利給中國之嫌，不利台灣產業發展；不是說不能跟中國大陸買賣零件，但零件一定要安全，不能不安全又讓利給中國。

運安會 桃園

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