台灣高齡整合照護研究 陳亮恭：新創照護模式引領全球

長者常有多重疾病，但在疾病控制之餘卻依然可能走向失能或失智，這些問題能夠逆轉嗎？由關渡醫院院長陳亮恭主導的「台灣高齡整合照護研究」（英文簡稱TIGER），以「人」為中心，讓多重慢性病長輩就醫後不只得到完整的門診治療，還包括運動、認知訓練及營養諮詢並具體落實於生活，研究結果刊登於國際知名「Lancet Healthy Longevity」期刊。

這項前瞻性研究由陳亮恭帶領，整合台北榮總、國衛院、陽明交通大學三方資源發表。陳亮恭表示，過去大家認為台灣的醫療狀況對全球影響不大，通常藥物臨床試驗才有機會登上全球頂尖期刊，但此研究沒有抽血報告、基因檢測，也沒有高端影像，只針對照護模式對高齡者的影響，代表高齡者的全人照護極受國際重視，只要有夠好的研究創意與設計，「就有機會在高齡照護模式發展上帶領全世界」。

陳亮恭說明，研究選定新北市衛生所與基層診所、位於宜蘭的台北榮總員山分院、陽大附設醫院，還有花蓮慈濟醫院門診部共六處，除了提供門診，還必須有活動空間讓患者看診後接受體適能及認知訓練等，直接實作，不再讓衛教諮詢停留在門診「講完就結束」，參與醫師也必須接受全人照顧及整合醫學課程教育，針對高齡病患全人照護與多重藥物處理接受訓練。

研究募集社區民眾398名，平均73.2歲，每人有三種以上慢性病，屬多重就醫、病情複雜個案，其中196人接受「多元介入」，內容包含有氧與無氧運動，還有認知訓練、營養諮詢等，真正落實慢性病整合管理，並調整生活習慣；對照組則由醫師给予口頭衛教。

經過一年，參加計畫的長輩並非以醫師習慣的生物指標評量結果，而以生活品質指標，及國際臨床照顧結果量測聯盟（ICHOM）的價值導向醫療服務指標接受評估，以全人的整體性觀點進行評估。研究發現，高齡者衰弱情形改善，走路有力、握力變好，認知功能進步，失能、失智風險降低，相較未經訓練的高齡者，憂鬱情緒減少一成、中度疼痛感降低四成。

陳亮恭說，過去研究者通常採用自己有把握的指標進行檢測與分析，例如血壓、血糖控制程度等，本研究是全球首見以生活品質與價值導向醫療服務指標進行評估，尤其價值導向醫療服務指標，指醫療服務對長者長期健康狀況的價值，而非只看單一疾病、單一藥物、手術治療的成果，內容甚至包括病患及家屬對於疾病治療、復原中的感受與照顧負荷，過去很少如此著墨。

國內統計顯示，六十五歲以上長者，約27.8%有糖尿病、63.5%有高血壓、37.9%高膽固醇，許多人有多重共病，但若一個人有三種病，通常在三個以上科別看診，但患者應被視為獨立而完整的個人，治療疾病應該以全人為考量，讓「全人照護」不只是一句口號。

另外，國內的高齡者全人照顧，相關事務涉及衛福部健保署、國健署、長照司等，目前各自有負責的重點與任務，建議應以使用者為中心，進行制度、服務與支付整合。建議健保署參考研究成果，開展多重疾病整合照護模式，以價值導向的服務支付方式，預防國人在疾病治療之餘還走向失能與失智的風險，期盼預防保健支付在未來可與健保結合。

「 Lancet Healthy Longevity」是Lancet 最新開展的子期刊，表示全球學界對於老化科學及健康長壽的重視。透過PubMed 搜尋，台灣共有402篇論文在 Lancet 所有系列期刊發表，屬於科學證據最高級別隨機分配試驗有126篇，扣除國際合作的藥品臨床試驗，僅六篇由台灣本土設計與執行，本研究是第七篇，並且是榮總陽明交大體系第一篇，更難得的是以跳脫單一疾病的健康照護模式成效的思維而發表。

本研究以前瞻設計的健康照護模式隨機分配試驗獲得青睞，期刊主編還特意邀請專家撰寫評論，過去認為台灣較小，只能參考或引進國外的健康照顧模式，但這項收集近四百人的研究成果獲得全球專家高度肯定，不僅和知名的 FINGER研究相互比較，更證明台灣發展的健康照護模式有機會引領全球。