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農水署企工憂裁員爭調薪 農水署：有調薪無裁員規畫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
桃園市產業總工會和農水署企業工會上午到行政院陳情，要求農委會立即出面協商，提升薪資待遇及保障工作權。記者邱德祥／攝影
桃園市產業總工會和農水署企業工會上午到行政院陳情，要求農委會立即出面協商，提升薪資待遇及保障工作權。記者邱德祥／攝影

水利會收歸國有一年，農業委員會農田水利署企業工會、桃園市產業總工會今到行政院抗議，認為農水署眾多年資高達10年以上的臨時及約僱人員，至今卻仍僅領有微薄基本工資，要求農水署應該承諾穩健調薪同時絕不裁員。

農田水利署企業工會表示，111年度基本工資月薪調幅達5.21%，創下近15年來新高紀錄，111年度軍公教人員調薪幅度則達4%，更創下近25年來新高紀錄，大幅調薪是今年度國家重要政策方針。

工會表示，明年度基本工資及軍公教調薪雙雙創下新高紀錄，農水署應嚴格遵循國家政策方針，儘速調升旗下臨時及約僱人員薪資達每月3萬元水準；但農水署各地管理處，至今卻仍僅領有微薄基本工資者，不但難以支應物價波動，還需面對年復一年可能不被續聘的壓力，隨時處於中年失業的危機當中。因此希望針對提升薪資待遇及保障工作權益與農水署協商。

農水署表示，會遵循國家政策調升員工薪資，並且維護勞資和諧關係，行政體系明(111)年職員、技工、工友、約僱人員、臨時人員等均調薪百分之四，且臨時人員薪資會符合勞基法規定。

同時，農水署11月12日已發文給工會，訂110年12月7日上午10點在農水署桃園管理處618會議室舉辦團體協約會議，並於公文中說明如果工會對本次團體協約會議時間及相關事項有任何建議或需配合調整之處，都可以在11月29日前，以書面通知農水署，以利會議進行。

農水署說，農田水利會去年10月1日改制為農水署各管理處以來，並未曾裁減任何一名員工，也沒有裁員規畫。

薪資 基本工資 軍公教

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