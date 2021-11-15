疫情使癌症篩檢率減少 扶輪社與媽祖醫院深入社區癌檢

衛福部統計女性癌症發生率中乳癌名列第一，死亡率第四位，台中市太平扶輪社及北港扶輪社跨縣市合作，今天在雲林縣北港鎮衛生所舉辦「乳」影隨行疼愛女人，為偏鄉婦女篩檢，吸引不少婦女參加，感恩扶輪社的貼心。

除了乳房健檢，扶輪社更結合社區免費四癌篩檢活動，由中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌篩檢。

北港媽祖醫院指出，國建署最新統計，每年超過萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌，但早發現早治療可降低死亡率，還可阻斷癌前病變或惡化，媽祖醫院對於四癌篩檢率已達115.22%，其中有11名病人篩檢確診。

但今年因疫情，民眾到院篩檢癌症的意願低，為鼓勵民眾接受四癌篩檢顧健康，台中市太平扶輪社、北港扶輪社與台中市開懷協會，今天在北港衛生所舉辦社區篩檢活動，期能帶動提高篩檢率。

國民健康署統計顯示，子宮頸抹片檢查可降低70%死亡率；糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率；乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣男性26%死亡風險。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金感謝扶輪社推動四癌篩檢，疫情降級後深入社區在北港舉辦首場大型篩檢，不僅讓民眾及早發現癌前徵兆，更打造友好醫病環境，成守護社區健康。