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疫情使癌症篩檢率減少 扶輪社與媽祖醫院深入社區癌檢

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台中太平與北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院在雲林縣北港鎮舉辦癌症篩檢，為後疫情時代的健康把關。記者蔡維斌／翻攝
台中太平與北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院在雲林縣北港鎮舉辦癌症篩檢，為後疫情時代的健康把關。記者蔡維斌／翻攝

衛福部統計女性癌症發生率中乳癌名列第一，死亡率第四位，台中市太平扶輪社及北港扶輪社跨縣市合作，今天在雲林縣北港鎮衛生所舉辦「乳」影隨行疼愛女人，為偏鄉婦女篩檢，吸引不少婦女參加，感恩扶輪社的貼心。

除了乳房健檢，扶輪社更結合社區免費四癌篩檢活動，由中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌篩檢。

北港媽祖醫院指出，國建署最新統計，每年超過萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌，但早發現早治療可降低死亡率，還可阻斷癌前病變或惡化，媽祖醫院對於四癌篩檢率已達115.22%，其中有11名病人篩檢確診。

但今年因疫情，民眾到院篩檢癌症的意願低，為鼓勵民眾接受四癌篩檢顧健康，台中市太平扶輪社、北港扶輪社與台中市開懷協會，今天在北港衛生所舉辦社區篩檢活動，期能帶動提高篩檢率。

國民健康署統計顯示，子宮頸抹片檢查可降低70%死亡率；糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率；乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣男性26%死亡風險。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金感謝扶輪社推動四癌篩檢，疫情降級後深入社區在北港舉辦首場大型篩檢，不僅讓民眾及早發現癌前徵兆，更打造友好醫病環境，成守護社區健康。

目前政府補助四大癌症篩檢政策包括45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌婦女，每2年1次接受乳房X光攝影檢查。30歲以上婦女建議每1年1次子宮頸抹片檢查。50至未滿75歲每2年1次糞便潛血檢查。30歲以上有嚼檳榔或吸菸者每2年1次口腔黏膜檢查。媽祖醫院呼籲無論工作多忙碌，不要忘記定期接受健康篩檢。

台中太平與北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院在雲林縣北港鎮舉辦癌症篩檢，為後疫情時代的健康把關。記者蔡維斌／翻攝
台中太平與北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院在雲林縣北港鎮舉辦癌症篩檢，為後疫情時代的健康把關。記者蔡維斌／翻攝
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台中太平與北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院在雲林縣北港鎮舉辦癌症篩檢，為後疫情時代的健康把關。記者蔡維斌／翻攝
台中太平與北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院在雲林縣北港鎮舉辦癌症篩檢，為後疫情時代的健康把關。記者蔡維斌／翻攝

北港 子宮頸癌 乳癌

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