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運安會聘僱人員薪資逾10萬 運安會主委回應了
國家運輸安全調查委員會(運安會)遭立委質疑人事預算高，一般行政費用一年預算一億多元，大多都是人事預算，約聘僱人事費用，平均薪資超過10萬以上；運安會主委楊宏智解釋，運安會是各領域專家，薪資要與外界接軌所致。
立法院交通委員會今天審查運安會預算。 根據運安會編列的一般行政預算，111年編列1億7282萬5000元，比110年度預算1億3720萬8000元增列3561萬7000元，增幅約25.96%，主要是標列人員維持費及基本行政工作維持費。
立委趙正宇表示，運安會的約聘僱人員平均薪資都在10萬元以上，這以一般公務人員簡任官、署長級以上才有這樣的薪資，是否能夠說明解釋。
運安會主委楊宏智表示，航空的機長機師們的薪資待遇，月薪約40至60萬元，船長也是這樣的薪資水準，運安會聘請航空水路的約聘人員，薪資要能夠與外界接軌。
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