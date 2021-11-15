2022台灣燈會主視覺發光「高」字展現能量 陳其邁拚城市行銷

2022年台灣燈會在高雄，高雄市長陳其邁今天在臉書公布2022台灣燈會主視覺，整體構圖是一個發光的「高」字，有點亮高雄展望未來意涵，相當吸睛，要讓世界看到高雄正閃耀的城市能量。

陳其邁說，台灣燈會闊別20年重返高雄，以愛河灣、衛武營雙主場縝密布局，結合衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館，運用高雄城市景觀多樣性，涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，是歷年來場域面積最大的燈會，精采可期。

陳其邁說，為呼應燈會主題，主視覺設計藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，以繽紛的色彩，凸顯城市的熱情特質，及燈會作品的豐富多樣，希望能創造一場奇幻且難忘的體驗，這場燈會也將成為疫情好轉後，具規模也深受矚目的振興活動。

副市長史哲表示，2022台灣燈會在高雄的主視覺，感謝中華文化總會的協力，邀請洋蔥設計進行創意發想，不僅在設計層面上兼具高雄在地象徵與未來期許意涵，在運用層面上，更感謝中央支持，同意以這一個主視覺整合中央與地方燈會，不再區分為中央交通部觀光局的台灣燈會視覺，與地方政府所設計的視覺，讓整個燈會活動可以在同一個設計概念下發展。