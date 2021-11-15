冷高壓下周一南下 強度更冷低溫有機會跌到14度

把握好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明表示，今起到周三各地天氣穩定，周三晚上開始，有鋒面接近，北部約降一、兩度，周四、五轉為偶陣雨天氣。下周一預期有冷高壓南下，強度可能比上一波冷氣團更強，最低溫落在下周二、三，有機會跌到14度左右。

彭啟明於臉書表示，今天開始到周三仍是東北風型的天氣，天氣穩定，東半部雲量較多，迎風面偶陣雨，西半部則相當晴朗穩定，北部可以回升到19至25度，中南部20至29度，東半部19至27度，這三天相當的舒適，西半部可以看到陽光。

預計周三晚上開始，有鋒面開始接近，隨後又有冷空氣南下，不過強度不強，北部約略降一兩度，北部轉為陰有短暫陣雨天氣，中南部仍較為穩定。周四、周五受到這波水氣影響，北部、東半部陰沉偶陣雨，中南部不受影響，為多雲的天氣型態。周六日水氣減少，會再轉晴回溫，類似這兩天的天氣。

彭啟明指出，下周一預期北方將有冷高壓南下，強度可能不亞於上一波冷氣團，甚至有可能更強一點，最低溫時間點可能落在下周二、三，有機會跌到14度上下，空曠地區可能更低溫。提醒民眾多留意。