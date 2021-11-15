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21日鋒面接近冷空氣很強 吳德榮：近「大陸冷氣團」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
下週日晚另一波鋒面接近、下週一、二(22、23日)鋒面通過及冷空氣南下，天氣明顯轉冷，強度很接近、但稍弱於「大陸冷氣團」。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
下週日晚另一波鋒面接近、下週一、二(22、23日)鋒面通過及冷空氣南下，天氣明顯轉冷，強度很接近、但稍弱於「大陸冷氣團」。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

中央氣象局表示，今、明(15日、16日)兩天東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅北部及東半部地區有零星短暫雨。

氣象局說，今、明兩天恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，北部及東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區也有較強陣風，請民眾留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣東部海面及北部海面有零星降水回波，北部海面的回波很微弱；各地無降雨。

今晨平地最低氣溫出現在新竹峨眉鄉13.5度，苗栗頭屋鄉13.5度。截至4：57其他各地區的平地最低氣溫：北部(桃園大園區)16.1度，中部(台中外埔區)15.6度，南部(台南佳里區)15.8度，東部(花蓮壽豐鄉)14.9度及台北市(文山區)16.2度。

吳德榮說，今天起至週三(17日)，氣溫逐日略回升。今天「西晴東偶雨」，北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。各地區氣溫：北部16至25度，中部16至29度；南部16至31度，東部15至28度。

吳德榮表示，明(16)日東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增；中南部晴時多雲。週三(17日)晚鋒面接近，北部、東半部轉有局部雨，中部山區也有局部短暫雨的機率。

他說，週四、五(18、19日)鋒面通過及東北季風南下，冷空氣很弱，北台稍轉涼，其他地區氣溫變化很小；週四北、東有雨，週五北部漸好轉，東半部仍有局部短暫雨。週六(20日)起至下週日(21日)白天，東北季風減弱，白天氣溫回升，西晴東偶雨。

下週日晚另一波鋒面接近、下週一、二(22、23日)鋒面通過及冷空氣南下，天氣明顯轉冷，強度很接近、但稍弱於「大陸冷氣團」；未來模擬是否會再調強？而成為入秋第2波「大陸冷氣團」，有不確定性，應繼續觀察。

今天起至週三(17日)，氣溫逐日略回升。截圖自中央氣象局
今天起至週三(17日)，氣溫逐日略回升。截圖自中央氣象局

冷氣團 吳德榮

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