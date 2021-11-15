獨／成大研究：0-3歲幼兒因這些食物吃進大量致癌物

去年一度傳出市售9款奶粉含有致癌物質縮水甘油，引發爸媽的恐慌，食品藥物管理署因此訂定奶粉中縮水甘油酯含量限制，並從今年7月起實施，但成大毒物中心最近一項大型市售食品中縮水甘油酯等3項有害物質含量研究發現，不僅奶粉有問題，國內0到3歲的嬰幼兒3項有害物質暴露量比其他年齡層都高，其他的嬰幼兒食品中3項物質的含量都很高，其中同樣有致癌風險的3單氯丙二醇酯，嬰幼兒的暴露量約是歐盟規定的8倍，讓人驚訝。

成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，研究顯示各年齡中，2單氯丙二醇酯、3單氯丙二醇酯及縮水甘油酯曝露量，隨著年齡愈小、暴露量愈大，這可能與國人的飲食形態有關，其中油品類的有害物質含量最高，但因為食用的量較小，提供3項有害物給人體的量反而不是很大，像是漢堡、水餃、包子、泡麵等複合食品，為了好吃添加不少油，而且食用的量大，提供給人體的有害物劑量很大。

一般認為很健康的全穀雜糧類與乾豆堅果類，因為製作過程放了不少油、又高溫烘焙，有害物含量也很大。

研究團隊進一步分析不同年齡層的飲食中，3項有害物都是從哪一類的食品吃到肚子裡，0到3歲主要是奶粉、複合食品（肉蔬菜混合泥罐頭等）與全穀雜糧類（米麩、五穀粉等），其中特別是因為有奶粉，讓嬰幼兒的暴露量爆表，嬰兒副食品則添加不少油，所以3項物質含量也高。

李俊璋表示，市售奶粉因為過去其中動物性脂肪有汙染問題，廠商將其抽出、再添加植物性油脂，研究分析顯示其中添加的幾乎都是棕櫚油，其3項有害物質含量是各種油品中最高的。市售嬰兒奶粉的成分標示中，有的有標出棕櫚油，有的只寫著「奶粉」，未明示是否摻有棕櫚油。

青少年食物中則以複合食品提供的3項有害物質最多，其次是全穀雜糧類，並隨著年齡愈大喝的飲料愈多，飲料提供的有害物也愈多；老年人飲食清淡，油炸類、含油量高的食物吃得少，3項有害物攝取也少，但可能因為吃得「太健康」，吃了不少全穀雜糧類，是3項有害物的主要來源。