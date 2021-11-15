獨／成大研究：0-3歲幼兒因這些食物吃進大量致癌物

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大毒物研究中心研究台灣民眾各年齡層縮水甘油酯等三項致癌有害物質的暴露量，以0到3歲的嬰幼童最高，家長應慎選奶粉等嬰幼兒食品。記者修瑞瑩／攝影
成大毒物研究中心研究台灣民眾各年齡層縮水甘油酯等三項致癌有害物質的暴露量，以0到3歲的嬰幼童最高，家長應慎選奶粉等嬰幼兒食品。記者修瑞瑩／攝影

去年一度傳出市售9款奶粉含有致癌物質縮水甘油，引發爸媽的恐慌，食品藥物管理署因此訂定奶粉中縮水甘油酯含量限制，並從今年7月起實施，但成大毒物中心最近一項大型市售食品中縮水甘油酯等3項有害物質含量研究發現，不僅奶粉有問題，國內0到3歲的嬰幼兒3項有害物質暴露量比其他年齡層都高，其他的嬰幼兒食品中3項物質的含量都很高，其中同樣有致癌風險的3單氯丙二醇酯，嬰幼兒的暴露量約是歐盟規定的8倍，讓人驚訝。

成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，研究顯示各年齡中，2單氯丙二醇酯、3單氯丙二醇酯及縮水甘油酯曝露量，隨著年齡愈小、暴露量愈大，這可能與國人的飲食形態有關，其中油品類的有害物質含量最高，但因為食用的量較小，提供3項有害物給人體的量反而不是很大，像是漢堡、水餃、包子、泡麵等複合食品，為了好吃添加不少油，而且食用的量大，提供給人體的有害物劑量很大。

一般認為很健康的全穀雜糧類與乾豆堅果類，因為製作過程放了不少油、又高溫烘焙，有害物含量也很大。

研究團隊進一步分析不同年齡層的飲食中，3項有害物都是從哪一類的食品吃到肚子裡，0到3歲主要是奶粉、複合食品（肉蔬菜混合泥罐頭等）與全穀雜糧類（米麩、五穀粉等），其中特別是因為有奶粉，讓嬰幼兒的暴露量爆表，嬰兒副食品則添加不少油，所以3項物質含量也高。

李俊璋表示，市售奶粉因為過去其中動物性脂肪有汙染問題，廠商將其抽出、再添加植物性油脂，研究分析顯示其中添加的幾乎都是棕櫚油，其3項有害物質含量是各種油品中最高的。市售嬰兒奶粉的成分標示中，有的有標出棕櫚油，有的只寫著「奶粉」，未明示是否摻有棕櫚油。

青少年食物中則以複合食品提供的3項有害物質最多，其次是全穀雜糧類，並隨著年齡愈大喝的飲料愈多，飲料提供的有害物也愈多；老年人飲食清淡，油炸類、含油量高的食物吃得少，3項有害物攝取也少，但可能因為吃得「太健康」，吃了不少全穀雜糧類，是3項有害物的主要來源。

李俊璋表示，基本上年齡愈大的3項有害物質的暴露量愈少，但從小吃到大是否有加乘的作用，尚未有進一步研究。

被認為是健康食品的穀麥類，成分中卻有不健康的棕櫚油。記者修瑞瑩／攝影
被認為是健康食品的穀麥類，成分中卻有不健康的棕櫚油。記者修瑞瑩／攝影
市售奶粉成分中有「棕櫚油」，可能造成嬰幼兒的縮水甘油酯等三項致癌危險物質暴露量過高。記者修瑞瑩／攝影
市售奶粉成分中有「棕櫚油」，可能造成嬰幼兒的縮水甘油酯等三項致癌危險物質暴露量過高。記者修瑞瑩／攝影
成大毒物研究中心分析台灣民眾12大類食品中縮水甘油酯等3項有害物質含量，以油品最高，其中最高的是棕櫚油，圖為超市貨架上的油品種類繁多。記者修瑞瑩／攝影
成大毒物研究中心分析台灣民眾12大類食品中縮水甘油酯等3項有害物質含量，以油品最高，其中最高的是棕櫚油，圖為超市貨架上的油品種類繁多。記者修瑞瑩／攝影

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