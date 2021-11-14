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今晚規模5.3地震為20天前宜蘭大震餘震 未來2天恐再搖

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今晚5.3地震為20天前宜蘭大震餘震 未來2天恐再搖

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布地震報告，今晚9時5分在宜蘭縣近海深67公里，發生芮氏規模5.3地震。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告，今晚9時5分在宜蘭縣近海深67公里，發生芮氏規模5.3地震。圖／氣象局提供

今晚9時5分宜蘭縣近海深67公里，發生芮氏規模5.3地震，中央氣象局表示，此為10月24日規模6.5今年最大地震的餘震，不排除未來2天可能會發生規模3至4的餘震，此次震央雖在宜蘭外海，但宜蘭、新北、桃園等地震度都是3，晃動非常明顯，主因是震央很深，「以三度空間來看」震波距離都差不多。

中央氣象局發布地震報告，今晚9時5分在宜蘭縣近海深67公里，發生芮氏規模5.3地震。各地最大震度為宜蘭、新北、桃園、台中3級，北市、花蓮、新竹、南投、苗栗、雲林、嘉義、彰化2級，台東1級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今晚地震從廣義上來看，是10月24日規模6.5今年最大地震的餘震，雖然震央跟此次相隔約十公里，但緯度差不多、也在同一個隱沒帶，僅經度有些差異。

陳國昌表示，上次規模6.5地震已經差不多是三周前發生，當時餘震持續了兩天到三天，到現在經過20天之後，又在稍微偏一點的地方發生規模超過5的餘震，雖然上次主震在陸地、此次在宜蘭近海，不過主震震央在上次地震過後，一段時間後產生破裂、擠壓，因而影響到附近外圍地區。

至於未來是否會再持續餘震？陳國昌預估，機率不高，但如果還有餘震，大概就是這兩天內會有規模3至4的餘震發生。

此次宜蘭、新北、桃園雖然彼此有一定距離，但震度都是3級明顯晃動，陳國昌解釋，因為今晚震央非常深，以三度空間來看，震波到宜蘭或台北距離都差不多，因此感受也類似。

地震 宜蘭 桃園

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