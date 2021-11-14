地震超嚇！ 網友報平安問：為何每次都信義區比較搖？

今天晚間9點05分發生有感地震，震央在宜蘭東南方24.6公里處，芮氏規模5.3，其中北市、新北、宜蘭、台中、桃園最大震度達3級，其中以信義區3級感受最強，木柵、陽明山1級，也因晚間的震度超有感，臉書粉絲專頁「信義區三兩事」也有網友在臉書報平安，問大家「地震好搖，大家可安好.....？」

有網友說，「嚇一跳」，不過也有網友問，「為何每次地震，信義區都是比台北市其他地區搖，例如剛剛信義區3級，台北市2級，請問有人知道原因嗎？」還有網友說，「6樓有感……恐怖」，「嚇到了，手上還端著便當，準備跑呢....」，也有網友說，「9樓，好挫」，「住二樓也有感...」。

不過也有網友抱怨，「怎麼手機沒有叫？」有網友說，「沒事，幸好！」