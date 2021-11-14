COP26達氣候協定 環保署重申：將調整2030減碳目標

COP26今天在台北凌晨時間簽訂格拉斯哥氣候協定，環保署表示，台灣擬將2050年淨零碳排入法，並正在調整2030年減碳目標，都與協定精神相同，溫管法修法後也會徵收碳費，至於碳費費率等具體細節還在審慎討論當中。

環保署環管處長蔡玲儀今天表示，COP26今天簽成格拉斯哥氣候協定，雖然最後版本文字仍未確定，但環保署已開始討論協定當中的重要項目，協定要求各國2050年達到淨零碳排，並提高2030年減量目標，對此環保署已正在修溫管法，將2050年淨零碳排入法，並由政務委員龔明鑫召集各部會研擬新的減碳路徑，預計調整過去2030年減排兩成的目標。

蔡玲儀指出，協定也提到燃煤電廠分階段淘汰，這與政府現行能源轉型方向一致，至於巴黎協定規則手冊當中的全球碳市場機制及其他相關後續結論，COP官網都還在陸續釋出、有待研析，台灣雖沒辦法進入會場參與討論，但仍會與友邦持續聯繫並努力。

溫管法修法僅授與收取碳費法源，具體費率及收取對象等細節都留待子法訂定，環團要求應在母法就規定收取每公噸300元以上的碳費，蔡玲儀說，碳定價政策需要做整體評估，包括產業競爭力的衝擊，正在審慎討論當中。