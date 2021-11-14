蘭嶼漁民意外釣到紅珊瑚 放回大海無觸法問題

蘭嶼漁民今天船釣時，意外釣起一棵完整漂亮的紅珊瑚，但他決定讓紅珊瑚回歸大海，將珊瑚拋入海中。台東縣府表示，漁民不小心釣起珊瑚又放回海中，無觸法問題。

這棵紅珊瑚長約80公分，寬約40公分，有漁民說，扇面完整、漂亮，可能有新台幣數十萬甚至上百萬身價。

釣到珊瑚的漁民是紅頭社區發展協會理事長謝明輝，他接受媒體採訪表示，拍下珊瑚樹照片，是想告訴大家「蘭嶼的海洋資源有多棒！」即使紅珊瑚多值錢，仍決定把紅珊瑚放回海裡，寧可回家吃泡麵，也不願意賺不義之財。

對此，台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者電話訪問表示，漁民不小心釣起珊瑚，又把珊瑚放回大海中，如此沒有任何觸法問題。

許家豪說明，漁業法中訂有「兼營珊瑚漁業漁船管理辦法」，須領有兼營珊瑚漁業執照的漁船在指定區域才可採捕，東部海域指定採捕區在蘭嶼東南方外海，且珊瑚漁船限由宜蘭縣南方澳漁港、澎湖縣馬公第三漁港或高雄市旗津漁港進出。