非連續假日高速公路卻塞爆 新竹2條國道北上全回堵

國道1號新竹路段14日入夜出現車多壅塞情況，北上路段尤其嚴重，甚至從新竹湖口回堵27公里到苗栗頭份，車速都不到40公里，國道3號關西到高原路段同樣車多壅塞，就連平面台3線同樣出現塞車情況，不少居民驚呼「很少看到普通假日那麼塞。」

有關西民眾就表示，自從國道3號高原交流道通車以後，雖然市區假日塞車情況已經沒有以前那麼嚴重，但是取而代之的是鄰近高原交流道的省道台3線、水倉地區也出現塞車情形，尤其今天（14日）特別嚴重，質疑號誌時控設計有問題。

不過塞車情況同樣出現在國道1號新竹路段，特別是北上塞車情形十分嚴重，宛如大型停車場，苗栗頭份到新竹湖口車速不到40公里、走走停停，車陣綿延超過27公里，南下湖口到竹北同樣車速緩慢。

有新竹網友就Po文表示，這個周末明明是普通假日，並非連續假日，卻罕見出現塞車情形，直呼「很少看到普通假日那麼塞」；也有民眾指出不少新竹景點人潮爆滿，例如六福村、北埔老街等。