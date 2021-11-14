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非連續假日高速公路卻塞爆 新竹2條國道北上全回堵

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國道3號關西北上路段嚴重回堵，車速僅每小時20公里。圖／高公局
國道3號關西北上路段嚴重回堵，車速僅每小時20公里。圖／高公局

國道1號新竹路段14日入夜出現車多壅塞情況，北上路段尤其嚴重，甚至從新竹湖口回堵27公里到苗栗頭份，車速都不到40公里，國道3號關西到高原路段同樣車多壅塞，就連平面台3線同樣出現塞車情況，不少居民驚呼「很少看到普通假日那麼塞。」

有關西民眾就表示，自從國道3號高原交流道通車以後，雖然市區假日塞車情況已經沒有以前那麼嚴重，但是取而代之的是鄰近高原交流道的省道台3線、水倉地區也出現塞車情形，尤其今天（14日）特別嚴重，質疑號誌時控設計有問題。

不過塞車情況同樣出現在國道1號新竹路段，特別是北上塞車情形十分嚴重，宛如大型停車場，苗栗頭份到新竹湖口車速不到40公里、走走停停，車陣綿延超過27公里，南下湖口到竹北同樣車速緩慢。

有新竹網友就Po文表示，這個周末明明是普通假日，並非連續假日，卻罕見出現塞車情形，直呼「很少看到普通假日那麼塞」；也有民眾指出不少新竹景點人潮爆滿，例如六福村、北埔老街等。

據了解，新竹六福村今天入園人潮同樣爆滿，恰好是一年一度萬聖節活動墓碑鎮的最後1天，因此園方也表示，今年活動吸引超過20願意人次遊客入園，連園區內的餐廳都「盛況空前、一位難求」。

國道1號湖口路段南下北上同時塞，開放路肩同樣占滿全線。圖／高公局
國道1號湖口路段南下北上同時塞，開放路肩同樣占滿全線。圖／高公局
國道1號竹北路段車多壅塞，車速在每小時40公里以下。圖／高公局
國道1號竹北路段車多壅塞，車速在每小時40公里以下。圖／高公局
國道1號湖口路段南下北上同時塞，開放路肩同樣占滿全線。圖／高公局
國道1號湖口路段南下北上同時塞，開放路肩同樣占滿全線。圖／高公局

新竹 塞車 國道

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