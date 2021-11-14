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一張圖看天氣！ 明起短暫回溫 這天又有東北季風將變天

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／氣象局提供
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局預報未來一周天氣 ，周一、周二開始回溫，周三雲多雨增，周四又有東北季風造訪、氣溫降低，步入深秋後，涼冷天氣將愈加頻繁，北台灣有雨時整天濕涼，若夜空無雲、居住空曠郊區， 則易有輻射冷卻，夜間清晨更感受冷冽。

氣象局表示，周一、周二東北季風減弱，以東北至東北東風為主，大多為多雲到晴。溫度方面是逐漸回暖，每日回暖約1至2度，大台北、宜蘭整天仍稍涼，東部、東南部整體舒適，桃竹苗、中南部，白天溫暖、早晚稍涼，日夜溫差大。

降雨方面，周一整體較晴朗，周二雲量稍增，大台北、東半部，多雲偶透光、零星短暫雨。桃竹苗、中南部為多雲到晴，離島以馬祖雲量較多，澎湖金門為多雲到晴。

周三水氣增多，白天氣溫稍降或持平，北部、東半部整天稍涼，中南部仍為舒適或溫暖 。北部、東北部整天降雨機率高、下雨時間較長，東部、東南部有局部短暫雨，中南部雲量增多、山區局部短暫雨，離島部分，馬祖陰雨，金門多雲短暫雨，澎湖多雲。

周四之後受到東北季風影響，各地降溫、轉涼，夜比晨更涼，北部、東北部周四整天濕涼，周五、周六白天可較舒適，但清晨、夜裡偏涼。東、東南部周四白天高溫下降，稍涼，周五、周六白天舒適、清晨、夜裡偏涼。中南部周四白天高溫下降，舒適至稍涼，周五、周六白天溫暖、夜裡偏涼，日夜溫差大。

降雨方面，北、東半部局部短暫雨，周四降雨機率高，周五、周六降雨減少。中南部周四雲量仍多，周五、周六雲量減少，較晴朗 。馬祖、金門由雲量較多、偶短暫雨的天氣轉為多雲到晴，澎湖為多雲時晴。

金門 澎湖

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