國道見藍色廂型車竟是執法新成員 「這些駕駛人」小心了

近日，有網友在臉書社團分享，瞥見國道上一輛「藍色廂型車」內坐著警察正在抓違規，引起不少熱議。為此，國道公路警察局也大方公布執法新成員「藍天使」，並呼籲民眾遵守用路安全、切勿違規。

國道公路警察局13日在臉書解釋，不只藍天使、紅斑馬（國道巡邏車），還有同屬偵防車的黑騎士跟銀河戰士，這些車輛都在國道神出鬼沒，若遇行車飆速、不保持安全距離、不繫安全帶等違規行為，都將「一一擊落」。

然而貼文底下也不乏有民眾認為，國道警察「偽裝執法」行徑猶如小偷。對此，多數網友們則是大力斥責「違規被罰還講的好像別人是小偷一樣」、「人家前方都有立牌面跟你警示了」、「自己不違規，不怕任何偽裝車」、「就慣性違規不自知的人，才會看警用車各種不順眼」、「請加強打龜，龜車是塞車源頭」。

國道警察也解釋，所有勤務都有經過正式的編排，在天橋上也沒有任何偽裝，有些違規適合從制高點拍攝，例如龜速車，取締也是為了大家的安全。