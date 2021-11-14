未來一周兩波東北季風接力報到 氣象局：低溫16度有雨

中央氣象局表示，明起東北季風減弱，各地水氣變少、氣溫逐漸回暖，但18日變天，將有新一波東北季風襲台，最低溫恐下探至16度，東半部地區、北部地區、中部山區有雨，22日又有第二波東北季風報到，但強度及天氣影響仍需觀察。

氣象局預報員陳伊秀表示，周一、周二東北季風減弱，水氣也最少，只有東半部地區、大台北地區會有零星短暫雨，但雨量也不多，其他各地天氣則為多雲到晴為主。

受到華南雲雨區東移影響，陳伊秀表示，周三水氣將增多，北部地區、東半部地區、中南部山區降雨機率提高，有局部短暫雨，下一波東北季風在周四報到，一路影響到21日，冷空氣剛下來時伴隨水氣較多，迎風面東半部將出現降雨，中部山區及北部地區也有雨勢。

陳伊秀說，未來一周這波冷空氣並未如上一波強烈，但早晚仍較涼，各地氣溫約16至20度左右，其中北台灣約18度，西半部空曠沿海地區由於輻射冷卻效應，可能下探至16度。

陳伊秀說，22日又有另一波東北季風，但強度方面目前預報模式還不太一致，愈靠近時，冷空氣強度可能修弱甚至修強，仍有待後續觀察。